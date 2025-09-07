$41.350.00
Перерезанные кабели в Красном море замедлили интернет в Азии и на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Подводные кабели в Красном море перерезаны, что вызвало перебои с интернетом в Индии, Пакистане и на Ближнем Востоке. Ремонт может занять недели, инцидент произошел на фоне атак йеменских хуситов.

Перерезанные кабели в Красном море замедлили интернет в Азии и на Ближнем Востоке

Перерезанные подводные кабели в Красном море замедлили интернет в Азии и на Ближнем Востоке. В Красном море перерезали подводные кабели, что привело к перебоям с доступом к интернету в Индии, Пакистане и на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что ремонт может занять недели. Инцидент произошел на фоне нападений йеменских повстанцев-хуситов на Израиль. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В воскресенье эксперты сообщили, что "обрезка подводного кабеля в Красном море нарушила доступ к интернету в некоторых частях Азии и Ближнего Востока, хотя сразу не было понятно, что именно вызвало инцидент", пишет издание.

Существовало предположение, что кабели стали целью в ходе кампании йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, которую повстанцы описывают как попытку давления на Израиль, чтобы тот прекратил войну против ХАМАС в секторе Газа.

В воскресенье утром спутниковый новостной канал хуситов "Аль-Масира" признал факт перерезания кабелей, ссылаясь на NetBlocks.

Проблемы с интернет-соединением

Подводные кабели являются ключевой частью Интернета наряду со спутниковой и наземной связью. Поставщики обычно перенаправляют трафик через другие каналы в случае сбоя, но это замедляет доступ.

Microsoft сообщила, что из-за проблем с кабелями в Красном море задержки могут появиться на Ближнем Востоке, тогда как трафик, не проходящий через регион, не пострадал. NetBlocks отмечает, что перебои затронули Индию и Пакистан, в частности кабельные системы SMW4 и IMEWE возле Джидды.

Кабели обслуживают Tata Communications и консорциум Alcatel-Lucent, которые пока не комментировали ситуацию.

Pakistan Telecommunications Co. Ltd отметил, что сокращения произошли в субботу. Саудовская Аравия не сразу подтвердила сбои, а власти там не ответили на запрос о комментарии.

В Объединенных Арабских Эмиратах пользователи интернета государственных сетей Du и Etisalat жаловались на снижение скорости интернета. Правительство также не сразу признало перебои.

Подводные кабели могут быть перерезаны якорями, сброшенными с кораблей, но также могут стать целью атак, говорится в публикации. Ремонт может занять недели, поскольку корабль и экипаж должны находиться над поврежденным кабелем.

В начале 2024 года международно признанное правительство Йемена в изгнании заявило, что хуситы планировали атаковать подводные кабели в Красном море. Несколько из них были перерезаны, но хуситы отрицали свою ответственность.

Дополнение

С ноября 2023 года по декабрь 2024 года хуситы обстреляли ракетами и беспилотниками более 100 кораблей во время войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Во время своей кампании хуситы потопили четыре судна и убили по меньшей мере восемь моряков.

Поддерживаемые Ираном хуситы прекратили свои атаки во время кратковременного прекращения огня в войне. Позже они стали мишенью интенсивной недельной кампании авиаударов Дональдом Трампом, прежде чем он объявил о достигнутом прекращении огня с повстанцами. В июле хуситы потопили два судна, убив по меньшей мере четырех человек на борту, другие, как считается, удерживаются повстанцами.

Ранее УНН писал, что Израиль совершил масштабные авиаудары по стратегическим объектам в столице Йемена Сане в ответ на запуск новой ракеты хуситами. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 67 получили ранения.

Алена Уткина

