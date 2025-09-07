Перерізані кабелі в Червоному морі сповільнили інтернет в Азії та на Близькому Сході

Перерізані підводні кабелі в Червоному морі сповільнили інтернет у Азії та на Близькому СходіУ Червоному морі перерізали підводні кабелі, що призвело до перебоїв із доступом до інтернету в Індії, Пакистані та на Близькому Сході. Експерти зазначають, що ремонт може зайняти тижні. Інцидент стався на тлі нападів єменських повстанців-хуситів на Ізраїль. Про це пише УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

В неділю експерти повідомили, що "обрізання підводного кабелю в Червоному морі порушили доступ до інтернету в деяких частинах Азії та Близького Сходу, хоча одразу не було зрозуміло, що саме спричинило інцидент", пише видання.

Існувало припущення що кабелі стали ціллю в ході кампанії єменських повстанців-хуситів у Червоному морі, яку повстанці описують як спробу тиску на Ізраїль, щоб той припинив війну проти ХАМАС у секторі Газа.

У неділю вранці супутниковий новинний канал хуситів "Аль-Масіра" визнав факт перерізання кабелів, посилаючись на NetBlocks.

Проблеми з інтернет-зєднанням

Підводні кабелі є ключовою частиною Інтернету разом із супутниковим та наземним зв’язком. Постачальники зазвичай перенаправляють трафік через інші канали у разі збою, але це уповільнює доступ.

Microsoft повідомила, що через проблеми з кабелями в Червоному морі затримки можуть з’явитися на Близькому Сході, тоді як трафік, що не проходить через регіон, не постраждав. NetBlocks зазначає, що перебої зачепили Індію та Пакистан, зокрема кабельні системи SMW4 та IMEWE біля Джидди.

Кабелі обслуговують Tata Communications та консорціум Alcatel-Lucent, які наразі не коментували ситуацію.

Pakistan Telecommunications Co. Ltd зазначив, що скорочення відбулися у суботу. Саудівська Аравія не одразу підтвердила збої, а влада там не відповіла на запит про коментар.

В Об'єднаних Арабських Еміратах користувачі інтернету державних мереж Du та Etisalat скаржилися на зниження швидкості інтернету. Уряд також не одразу визнав перебої.

Підводні кабелі можуть бути перерізані якорями, скинутими з кораблів, але також можуть стати ціллю атак, ідеться у публікації. Ремонт може зайняти тижні, оскільки корабель та екіпаж повинні знаходитися над пошкодженим кабелем.

На початку 2024 року міжнародно визнаний уряд Ємену у вигнанні заявив, що хусити планували атакувати підводні кабелі в Червоному морі. Кілька з них було перерізано, але хусити заперечували свою відповідальність.

Доповнення

З листопада 2023 року по грудень 2024 року хусити обстріляли ракетами та безпілотниками понад 100 кораблів під час війни між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Газа. Під час своєї кампанії хусити потопили чотири судна та вбили щонайменше вісім моряків.

Підтримувані Іраном хусити припинили свої атаки під час короткочасного припинення вогню у війні. Пізніше вони стали мішенню інтенсивної тижневої кампанії авіаударів Дональдом Трампом, перш ніж він оголосив про досягнуте припинення вогню з повстанцями. У липні хусити потопили два судна , вбивши щонайменше чотирьох осіб на борту, інші, як вважається, утримуються повстанцями.

Раніше УНН писав, що Ізраїль здійснив масштабні авіаудари по стратегічних об'єктах у столиці Ємену Сані у відповідь на запуск нової ракети хуситами. Внаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 67 отримали поранення.