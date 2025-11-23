Переговоры в Женеве продолжатся завтра - Госсекретарь США

$42.150.00
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
17:04 • 17402 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
17:00 • 14468 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 14930 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 15329 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 13995 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 14474 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 33129 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 44474 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67637 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 33138 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 105333 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 75427 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 80444 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 87093 просмотра
Переговоры в Женеве продолжатся завтра - Госсекретарь США

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры в Женеве по мирному плану продолжатся 24 ноября. Работа над планом длилась три недели, а за последние четыре дня процесс существенно ускорился.

Переговоры в Женеве продолжатся завтра - Госсекретарь США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что переговоры в Женеве по мирному плану продолжатся в понедельник, 24 ноября. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC News.

Государственный секретарь США Марко Рубио, выйдя поздно вечером в воскресенье к журналистам в Женеве, кратко сообщил, что работа делегаций над мирным планом будет продолжаться завтра

- говорится в сообщении.

Рубио добавил, что над этим планом работали в течение трех недель, а за последние четверо суток процесс существенно ускорился.

Госсекретаря США спросили о встречных предложениях Великобритании, Германии и Франции, о которых в воскресенье сообщили агентство Reuters и газета Telegraph, однако Рубио ответил, что не видел ни одного альтернативного европейского плана.

Напомним

Президент Зеленский заявил о прогрессе в мирных переговорах и признаках того, что команда Дональда Трампа готова прислушаться к позиции Украины. Дипломатическая работа усиливается, а переговоры в Швейцарии продлятся до позднего вечера.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Марко Рубио
Женева
Reuters
Швейцария
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина