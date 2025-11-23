Переговоры в Женеве продолжатся завтра - Госсекретарь США
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры в Женеве по мирному плану продолжатся 24 ноября. Работа над планом длилась три недели, а за последние четыре дня процесс существенно ускорился.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что переговоры в Женеве по мирному плану продолжатся в понедельник, 24 ноября. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC News.
Государственный секретарь США Марко Рубио, выйдя поздно вечером в воскресенье к журналистам в Женеве, кратко сообщил, что работа делегаций над мирным планом будет продолжаться завтра
Рубио добавил, что над этим планом работали в течение трех недель, а за последние четверо суток процесс существенно ускорился.
Госсекретаря США спросили о встречных предложениях Великобритании, Германии и Франции, о которых в воскресенье сообщили агентство Reuters и газета Telegraph, однако Рубио ответил, что не видел ни одного альтернативного европейского плана.
Президент Зеленский заявил о прогрессе в мирных переговорах и признаках того, что команда Дональда Трампа готова прислушаться к позиции Украины. Дипломатическая работа усиливается, а переговоры в Швейцарии продлятся до позднего вечера.
