Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що переговори в Женеві щодо мирного плану продовжаться 24 листопада. Робота над планом тривала три тижні, а за останні чотири доби процес суттєво прискорився.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо повідомив, що переговори в Женеві щодо мирного плану продовжаться у понеділок, 24 листопада. Про це інформує УНН з посиланням на BBC News.
Державний секретар США Марко Рубіо, вийшовши пізно ввечері в неділю до журналістів у Женеві, коротко повідомив, що робота делегацій над мирним планом триватиме завтра
Рубіо додав, що над цим планом працювали протягом трьох тижнів, а за останні чотири доби процес суттєво прискорився.
Держсекретаря США запитали про зустрічні пропозиції Британії, Німеччини та Франції, про які в неділю повідомили агентство Reuters та газета Telegraph, однак Рубіо відповів, що не бачив жодного альтернативного європейського плану.
Президент Зеленський заявив про прогрес у мирних переговорах та ознаки того, що команда Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України. Дипломатична робота посилюється, а перемовини у Швейцарії триватимуть до пізнього вечора.
