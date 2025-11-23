Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США

$42.150.00
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
17:04 • 18171 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
17:00 • 15095 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
16:43 • 15528 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 15784 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 14151 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 14582 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 33589 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 44520 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 67653 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
Популярнi новини
ХАМАС повідомив США про припинення дії угоди про перемир’я в Газі - ЗМІ23 листопада, 11:17 • 10389 перегляди
Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив планиPhoto23 листопада, 14:24 • 6352 перегляди
Мерц скептично ставиться до швидкого ухвалення мирного плану і запропонував альтернативний23 листопада, 15:03 • 5428 перегляди
Ізраїль вперше з червня завдав удару по столиці Лівану: ціллю був начальник штабу “Хезболли”Video15:49 • 9960 перегляди
В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters17:48 • 5980 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 33589 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 105951 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 75847 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 80832 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 87475 перегляди
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 28292 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 38149 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 40458 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 105952 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 59277 перегляди
Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США

Київ • УНН

 • 2290 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що переговори в Женеві щодо мирного плану продовжаться 24 листопада. Робота над планом тривала три тижні, а за останні чотири доби процес суттєво прискорився.

Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо повідомив, що переговори в Женеві щодо мирного плану продовжаться у понеділок, 24 листопада. Про це інформує УНН з посиланням на BBC News.

Державний секретар США Марко Рубіо, вийшовши пізно ввечері в неділю до журналістів у Женеві, коротко повідомив, що робота делегацій над мирним планом триватиме завтра

- йдеться у повідомленні.

Рубіо додав, що над цим планом працювали протягом трьох тижнів, а за останні чотири доби процес суттєво прискорився.

Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу23.11.25, 18:04 • 18187 переглядiв

Держсекретаря США запитали про зустрічні пропозиції Британії, Німеччини та Франції, про які в неділю повідомили агентство Reuters та газета Telegraph, однак Рубіо відповів, що не бачив жодного альтернативного європейського плану.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про прогрес у мирних переговорах та ознаки того, що команда Дональда Трампа готова прислухатися до позиції України. Дипломатична робота посилюється, а перемовини у Швейцарії триватимуть до пізнього вечора.

Європейські ЗМІ оприлюднили повний текст контрпропозиції до мирного плану США щодо України - Reuters23.11.25, 19:27 • 3228 переглядiв

Віта Зеленецька

