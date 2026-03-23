Перебои со светом из-за вражеских атак в шести областях, графики - в вечерний пик
Киев • УНН
Из-за обстрелов в шести областях возникли перебои со светом. Сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах будут действовать графики отключений.
Отключения света из-за вражеских атак сегодня в шести областях, графики отключений света прогнозируются по Украине в вечерний пик потребления, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.
Сегодня, с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности
Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Причина – ясная погода. Вчера, 22 марта, суточный максимум потребления был вечером.
