Перебои со светом из-за вражеских атак в шести областях, графики - в вечерний пик

Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Популярные новости
В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8Photo23 марта, 00:10 • 39497 просмотра
Золото резко упало и колеблется около $4500 на фоне обострения войны на Ближнем Востоке23 марта, 00:35 • 11883 просмотра
Страны Персидского залива после атак Ирана призывают США продолжить удары23 марта, 03:35 • 8638 просмотра
Посланник Трампа раскрыл детали переговоров с Украиной во Флориде07:19 • 25600 просмотра
Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей07:36 • 45561 просмотра
публикации
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Эксклюзив
09:58 • 2660 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить09:16 • 15370 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 146349 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 97538 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 90488 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 47186 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 49316 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 48014 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 49329 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 46319 просмотра
Перебои со светом из-за вражеских атак в шести областях, графики - в вечерний пик

Киев • УНН

 • 2176 просмотра

Из-за обстрелов в шести областях возникли перебои со светом. Сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах будут действовать графики отключений.

Отключения света из-за вражеских атак сегодня в шести областях, графики отключений света прогнозируются по Украине в вечерний пик потребления, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Сегодня, с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности

- указали в министерстве.

Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Причина – ясная погода. Вчера, 22 марта, суточный максимум потребления был вечером. 

12% импорта, 1 ГВт дефицита - Шмыгаль раскрыл реальное состояние энергосистемы13.03.26, 14:38 • 3200 просмотров

Юлия Шрамко

