Перебої зі світлом через ворожі атаки у шести областях, графіки - у вечірній пік
Київ • УНН
Через обстріли у шести областях виникли перебої зі світлом. Сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах діятимуть графіки відключень.
Відключення світла через ворожі атаки сьогодні у шести областях, графіки відключень світла прогнозуються по Україні у вечірній пік споживання, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Сьогодні, з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості
Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Причина – ясна погода. Вчора, 22 березня, добовий максимум споживання був увечері.
