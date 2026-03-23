Перебої зі світлом через ворожі атаки у шести областях, графіки - у вечірній пік

Відключення світла через ворожі атаки сьогодні у шести областях, графіки відключень світла прогнозуються по Україні у вечірній пік споживання, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Сьогодні, з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості