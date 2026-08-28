Пентагон готовит как минимум четыре варианта размещения американских войск в Европе — Reuters

Пентагон готовит как минимум четыре варианта размещения американских войск в Европе для министра обороны США Пита Хегсета. Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, предложения должны быть готовы к 6 ноября — примерно на месяц раньше завершения шестимесячного пересмотра, пишет УНН.

Детали

Варианты будут предусматривать различную численность войск, места их размещения, скорость возможной корректировки сил и расходы.

Европейские страны НАТО опасаются, что пересмотр может привести к значительному сокращению примерно 80 тысяч американских военнослужащих в Европе. В то же время в Вашингтоне заявляют, что союзники должны брать на себя большую часть ответственности за безопасность континента.

Отдельное недовольство администрации Дональда Трампа вызвала позиция некоторых союзников во время войны США против Ирана. Вашингтон обвиняет отдельные страны в недостаточной поддержке, в частности из-за ограничений доступа американских самолетов к базам и воздушному пространству.

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Пентагон также оценит доступ США к военным базам, права на полеты, а также космическую, кибернетическую и разведывательную инфраструктуру союзников.

Кроме того, Вашингтон проверяет, насколько страны НАТО выполняют финансовые обязательства перед Альянсом и смогут ли они компенсировать возможные пробелы после сокращения американских сил.

По словам представителя Пентагона, пересмотр должен предоставить руководству США широкий спектр вариантов — от сохранения нынешнего уровня присутствия до его существенного сокращения.

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