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Пентагон готує щонайменше чотири варіанти розміщення військ США в Європі – Reuters

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Пентагон до 6 листопада підготує щонайменше чотири варіанти присутності військ США в Європі. Вони передбачатимуть і можливе значне скорочення сил.

Пентагон готує щонайменше чотири варіанти розміщення військ США в Європі – Reuters

Пентагон готує щонайменше чотири варіанти розміщення американських військ у Європі для міністра оборони США Піта Хегсета. За документом, з яким ознайомилося Reuters, пропозиції мають бути готові до 6 листопада – приблизно на місяць раніше завершення шестимісячного перегляду, пише УНН.

Деталі

Варіанти передбачатимуть різну чисельність військ, місця їхнього розташування, швидкість можливого коригування сил та витрати.

Європейські країни НАТО побоюються, що перегляд може призвести до значного скорочення приблизно 80 тисяч американських військових у Європі. Водночас у Вашингтоні заявляють, що союзники мають брати на себе більшу частину відповідальності за безпеку континенту.

Окреме невдоволення адміністрації Дональда Трампа викликала позиція деяких союзників під час війни США проти Ірану. Вашингтон звинувачує окремі країни у недостатній підтримці, зокрема через обмеження доступу американських літаків до баз та повітряного простору.

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Пентагон також оцінить доступ США до військових баз, права на польоти, а також космічну, кібернетичну та розвідувальну інфраструктуру союзників.

Крім того, Вашингтон перевіряє, наскільки країни НАТО виконують фінансові зобов'язання перед Альянсом і чи зможуть вони компенсувати можливі прогалини після скорочення американських сил.

За словами представника Пентагону, перегляд має дати керівництву США широкий спектр варіантів – від збереження нинішнього рівня присутності до її суттєвого скорочення.

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Степан Гафтко

Світ
Пентагон
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран