Пашинян назвал количество военных Азербайджана, находящихся на территории Армении

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“Хочу констатировать, что оперативная ситуация на уже известных участках границы с Азербайджаном остается неизменной, она напряжена в том плане, что порядка 500-600 военнослужащих Азербайджана остаются на нашей суверенной территории. Они должны оставить нашу территорию, мы продолжаем искать политические пути решения проблемы и делаем все для того, чтобы не допустить военной эскалации”, — отметил он.

Детали

Армения поддерживает идею демаркации границы с Азербайджаном, это отвечает интересам страны и гарантирует ее безопасность, добавил Пашинян. “Уточнение границ и в конечном итоге демаркация и делимитация границ соответствуют как интересам Азербайджана, так и Армении и являются важной гарантией безопасности”, — заявил он.

Касаясь ситуации на армяно-азербайджанской границе, Пашинян заявил, что были достигнуты определенные договоренности с международными партнерами. “Эти решения на 100% в интересах Армении. Если Азербайджан выполнит эти договоренности и на тех условиях, о которых мы говорили, то да, я подпишу эту бумагу”, — отметил Пашинян, однако не уточнил, о каком именно документе идет речь.

У властей Армении есть политическая воля для урегулирования конфликта в Карабахе, чтобы исключить войну в долгосрочной перспективе, также отметил Пашинян. “Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ говорят о необходимости долгосрочного политического решения нагорнокарабахского вопроса. Хочу подчеркнуть политическую волю нашего правительства идти и урегулировать вопрос. Почему? Потому что это нужно нам для исключения войны в долгосрочной перспективе и открытия мирной эпохи для Армении и армянского народа”, — отметил он.

Заседание правительства Армении, 20 мая 2021 года:

События ранее

Армения заявила, что прекращает попытки тылового обеспечения ВС Азербайджана, до сих пор находящихся на ее территории.

17 мая глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация на границе республики с Азербайджаном становится “агрессивной”.

В тоже время президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре, состоявшемся в понедельник, с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым расценил ситуацию на границе с Арменией как стабильную, подчеркнув, что идут переговоры.

14 мая Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.

Кремль заявил о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

Контекст

Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.