Кремль про ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану: Пашинян не просив у Путіна допомоги

Цитата

“Ні, про допомогу Пашинян не просив. Звичайно ж, вірменська сторона висловила крайню стурбованість ситуацією на кордоні. Ця стурбованість була розділена президентом Путіним, і президент Путін особливо наголосив на необхідності виконання положень тристоронніх домовленостей і відповідних документів, і перш за все того положення, в якому йдеться про необхідність припинення вогню”, — сказав пан Пєсков в ході брифінгу.

Деталі

Прес-секретар ОДКБ повідомив федеральним російським ЗМІ, що секретар організації поки не отримував від Вірменії документів в зв’язку зі зверненням щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Раніше Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.