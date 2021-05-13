Пашинян відреагував на захід військ Азербайджану на територію Вірменії

Деталі

“Хочу констатувати, що те, що сталося у „Севлічі“ є заздалегідь спланованою провокацією, оскільки азербайджанці з собою принесли очевидно підроблені карти, щоб нібито довести, що вони знаходяться на території Азербайджану”, — сказав він.

За словами Пашиняна, вірменська влада повинна серйозно ставитися до ситуації, що склалася. “По суті, ми маємо справу з кризою, у якої можуть бути декілька сценаріїв розвитку. Суверенна територія Вірменії повинна бути недоторканною, азербайджанські війська повинні повернутися на вихідні позиції”, — зазначив він. В.о. прем’єра Вірменії також повідомив, що після засідання кабміну він планує провести засідання Радбезу, щоб більш детально обговорити ситуацію у Сюнікській області.

Засідання уряду Вірменії, 13 травня 2021 року:

Контекст

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якої назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, межа Вірменії з Азербайджаном стала проходити безпосередньо поруч з Сюнікській областю.