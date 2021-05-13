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Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении

Киев • УНН

 • 29962 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Инцидент на участке “Севлич” (“Черное озеро”) Сюникской области Армении является спланированной провокацией Азербайджана. Об этом в четверг на заседании армянского правительства заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, пишет УНН.

Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении

Детали

“Хочу констатировать, что произошедшее в „Севличе“ является заранее спланированной провокацией, поскольку азербайджанцы с собой принесли очевидно подделанные карты, чтобы якобы обосновать, что они находятся на территории Азербайджана”, — сказал он.

По словам Пашиняна, армянские власти должны серьезно относиться к сложившейся ситуации. “По сути, мы имеем дело с кризисом, у которого могут быть несколько сценариев развития. Суверенная территория Армении должна быть неприкасаемой, азербайджанские войска должны вернуться на исходные позиции”, — отметил он. И.о. премьера Армении также сообщил, что после заседания кабмина он планирует провести заседание Совбеза, чтобы более детально обсудить ситуацию в Сюникской области.

Заседание правительства Армении, 13 мая 2021 года:

Контекст

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

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