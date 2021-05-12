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Вірменія повідомила, що Азербайджан перейшов її кордон та спробував закріпити позиції: деталі

Київ • УНН

 • 31968 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Азербайджанські військові спробували сьогодні закріпитися в районі Чорного озера в Сюнікській області Вірменії, заявило керівництво міста Горіс. З азербайджанською стороною ведуться переговори, відзвітувало Міноборони Вірменії, передає УНН.

Вірменія повідомила, що Азербайджан перейшов її кордон та спробував закріпити позиції: деталі

Деталі

Азербайджанці намагаються закріпитися в районі Чорного озера, повідомив сьогодні на особистій сторінці в Facebook віцемер Горіса Менуа Овсепян. Він зазначив, що вода зі штучного водоймища на території Чорного озера використовується селянами для зрошення полів.

Міноборони Вірменії повідомило, що завадило азербайджанським військовим проводити роботи на кордоні Сюнікської області, розпочаті сьогодні вранці. “Після вжитих вірменськими підрозділами заходів азербайджанські військовослужбовці припинили ці роботи”, — повідомили там. Там також говориться, що ведуться переговори для врегулювання ситуації.

Зіткнень між сторонами не було, повідомила кореспонденту “Кавказького вузла” депутат з Сюнікської області Вірменії від фракції “Світла Вірменія” Сбуі Григорян, зіславшись на командира вірменського полку, дислокованого в цьому напрямку.

У переговорах з азербайджанською стороною беруть участь російські миротворці, вказав колишній губернатор Сюнікської області Вірменії Ваге Акопян. “Наші позиції виявилися в оточенні, вірменські військовослужбовці відірвані від дороги, і зараз російські військові з вірменськими разом попрямували туди для переговорів”, — процитувало сьогодні Акопяна видання ArmLur. Як заявив заступник мера Горіса Менуа Овсепян проблема полягає в тому, що азербайджанці просунулися вперед з того району, який був позначений за допомогою GPS.

При цьому Овсепян додав, що у нього немає інформації про боях на даній ділянці, а також про те, що з вірменської сторони є поранений.

Відзначимо, що згідно з публікаціями в пресі, з вірменської сторони є один поранений.

Офіційний Єреван вирішив обговорити ситуацію з Москвою

В. о. міністра закордонних справ Ара Айвазян і глава МЗС РФ Сергій Лавров в середу в ході телефонної бесіди обговорили інцидент, що стався між вірменськими та азербайджанськими військовими в Сюнікській області Вірменії після того, як азербайджанські ЗС на одній з ділянок кордону спробували “провести певні роботи”.

“Айвазян поінформував свого колегу про недавній інцидент на державному кордоні Вірменії, зазначивши неприпустимість подібних провокацій з боку Азербайджану. Співрозмовники підкреслили важливість повної реалізації досягнутих домовленостей про регіональну безпеку, стабільність і координацію, а також кроки, вжиті для запобігання ескалації ситуації”, — наголошується в повідомленні.

Довідка

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени минулого року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, межа Вірменії з Азербайджаном стала проходити безпосередньо поруч з Сюнікській областю.

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