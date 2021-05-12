Армения сообщила, что Азербайджан перешел ее границу и попытался закрепить позиции: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Азербайджанские военные попытались сегодня закрепиться в районе Черного озера в Сюникской области Армении, заявило руководство города Горис. С азербайджанской стороной ведутся переговоры, отчиталось Минобороны Армении, передает УНН.
Детали
Азербайджанцы пытаются закрепиться в районе Черного озера, сообщил сегодня на личной странице в Facebook вице-мэр Гориса Менуа Овсепян. Он отметил, что вода из искусственного водохранилища на территории Черного озера используется сельчанами для орошения полей.
Минобороны Армении сообщило, что помешало азербайджанским военным проводить работы на границе Сюникской области, начатые сегодня утром. “После предпринятых армянскими подразделениями мероприятий азербайджанские военнослужащие прекратили эти работы”, — сообщили там. Там также говорится, что ведутся переговоры для урегулирования ситуации.
Столкновений между сторонами не было, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” депутат из Сюникской области Армении от фракции “Просвещенная Армения” Србуи Григорян, сославшись на командира армянского полка, дислоцированного в этом направлении.
В переговорах с азербайджанской стороной участвуют российские миротворцы, указал бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. “Наши позиции оказались в окружении, армянские военнослужащие оторваны от дороги, и сейчас российские военные с армянскими вместе направились туда для переговоров”, — процитировало сегодня Акопяна издание ArmLur. Как заявил заместитель мэра Гориса Менуа Овсепян проблема заключается в том, что азербайджанцы продвинулись вперед из того района, который был обозначен при помощи GPS.
При этом Овсепян добавил, что у него нет информации о боях на данном участке, а также о том, что с армянской стороны есть раненый.
Отметим, что согласно публикациям в прессе, с армянской стороны есть один раненый.
Официальный Ереван решил обсудить ситуацию с Москвой
И. о. министра иностранных дел Ара Айвазян и глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в ходе телефонной беседы обсудили инцидент, произошедший между армянскими и азербайджанскими военными в Сюникской области Армении после того, как азербайджанские ВС на одном из участков границы попытались “провести определенные работы”.
“Айвазян проинформировал своего коллегу о недавнем инциденте на государственной границе Армении, отметив недопустимость подобных провокаций со стороны Азербайджана. Собеседники подчеркнули важность полной реализации достигнутых договоренностей о региональной безопасности, стабильности и координации, а также шаги, предпринятые для предотвращения эскалации ситуации”, — отмечается в сообщении.
Справка
После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.