Франція відреагувала на повідомлення про війська Азербайджану, які зайшли на територію Вірменії

Цитата

“Президент Франції нагадав, що Париж виступає за територіальну цілісність Вірменії. Він заявив про необхідність негайного виведення азербайджанських військових з вірменської території”, — йдеться в повідомленні. У ньому вказується, що Макрон обговорив з Пашиняном “розвиток подій на кордоні Вірменії з Азербайджаном”.

Деталі

“Франція виступає за врегулювання напруженої ситуації в регіоні через РБ ООН. Це забезпечило б регіональну стабільність і безпеку”, — зазначає Єлисейський палац.

Також Еммануель Макрон опублікував повідомлення в соцмережах, в якому вказав: “Азербайджанські ЗС вторглися на вірменську територію. Вони повинні бути негайно відведені. Знову звертаюся до вірменського народу: Франція солідарна з вами і так буде надалі”.

Les forces armées de l’Azerbaïdjan ont pénétré sur le territoire arménien. Elles doivent s’en retirer immédiatement. Je dis une nouvelle fois au peuple Arménien: la France est solidaire, elle le restera.

Варто зазначити, що він також продублював його вірменською мовою на своїй сторінці в Facebook.

Ситуація на кордоні

Як повідомили в п’ятницю в вірменському Міноборони для журналістів російського федерального агентства ТАСС — азербайджанські ЗС зараз знаходяться на вірменській території в прикордонній Сюнікській області, в ході переговорів, що пройшли в четвер, представники вірменської сторони зажадали вивести війська.

“В ході вчорашніх переговорів наша сторона жорстко зажадала вивести війська, зазначивши, що не збирається поступатися жодним метром нашої території. ЗС противника поки знаходяться на даній ділянці в Сюніку, за нашими відомостями, чекають указів керівництва”, — зазначили у відомстві.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.