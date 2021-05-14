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Франция отреагировала на сообщения о войсках Азербайджана, зашедших на территорию Армении

Киев • УНН

 • 22256 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории, сообщает Елисейский дворец, пишет УНН.

Франция отреагировала на сообщения о войсках Азербайджана, зашедших на территорию Армении

Цитата

“Президент Франции напомнил, что Париж выступает за территориальную целостность Армении. Он заявил о необходимости немедленного вывода азербайджанских военных с армянской территории”, — говорится в сообщении. В нем указывается, что Макрон обсудил с Пашиняном “развитие событий на границе Армении с Азербайджаном”.

Детали

“Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность”, — отмечает Елисейский дворец.

Также Эммануэль Макрон опубликовал сообщение в соцсетях, в котором указал: “Азербайджанские ВС вторглись на армянскую территорию. Они должны быть незамедлительно отведены. Вновь обращаюсь к армянскому народу: Франция солидарна с вами и так будет впредь”.

Les forces armées de l’Azerbaïdjan ont pénétré sur le territoire arménien. Elles doivent s'en retirer immédiatement. Je dis une nouvelle fois au peuple Arménien : la France est solidaire, elle le restera.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 13, 2021

Стоит отметить, что он также продублировал его на армянском языке на своей странице в Facebook.

Ситуация на границе

Как сообщили в пятницу в армянском Минобороны для журналистов российского федерального агентства ТАСС — азербайджанские ВС в настоящий момент находятся на армянской территории в приграничной Сюникской области, в ходе переговоров, прошедших в четверг, представители армянской стороны потребовали вывести войска.

“В ходе вчерашних переговоров наша сторона жестко потребовала вывести войска, отметив, что не собирается уступать ни один метр нашей территории. ВС противника пока находятся на данном участке в Сюнике, по нашим сведениям, ждут указов руководства”, — отметили в ведомстве.

Контекст

Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

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