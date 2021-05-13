Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні

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“13 травня ЗС Азербайджану, знову-таки на підставі „коригування кордону“, здійснили чергову провокацію проти суверенної території Вірменії, намагаючись забезпечити позиційне просування в прикордонних районах Варденіс і Сісіан. В обох випадках в результаті дій ЗС Вірменії просування було зупинено, азербайджанській стороні було висунуто вимогу негайно покинути територію і повернутися на вихідні позиції”, — йдеться в повідомленні.

Міноборони Вірменії оцінює ці дії “як відкриту провокацію”.

Контекст

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

Сьогодні в.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на захід військ Азербайджану на територію Вірменії.