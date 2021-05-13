Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе

Детали

“13 мая ВС Азербайджана, опять-таки на основании „корректировки границы“, осуществили очередную провокацию против суверенной территории Армении, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Варденис и Сисиан. В обоих случаях в результате действий ВС Армении продвижение было остановлено, азербайджанской стороне было выдвинуто требование немедленно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции”, — говорится в сообщении.

Минобороны Армении оценивает эти действия “как открытую провокацию”.

Контекст

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

Сегодня и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении.