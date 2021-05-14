Кремль о ситуации на границе Армении и Азербайджана: Пашинян не просил у Путина помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН.
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“Нет, о помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона высказала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным, и президент Путин особо отметил необходимость выполнения положений трехсторонних договоренностей и соответствующих документов, и прежде всего того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня”, — сказал господин Песков в ходе брифинга.
Детали
Пресс-секретарь ОДКБ сообщил федеральным российским СМИ, что секретарь организации пока не получал от Армении документов в связи с обращением по ситуации на границе с Азербайджаном.
Ранее Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.
Контекст
Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.
В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.
После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.