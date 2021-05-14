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На фоні зростання напруженності між Вірменією та Азербайджаном - Пашинян провів розмову з Путіним

Київ • УНН

 • 17568 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян обговорили інцидент на вірмено-азербайджанському кордоні, з російської сторони наголошено на необхідності неухильного дотримання режиму припинення вогню. Про це в п’ятницю повідомила пресслужба Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів, яка відбулася пізно увечері в четвер за ініціативою вірменської сторони, передає УНН.

На фоні зростання напруженності між Вірменією та Азербайджаном - Пашинян провів розмову з Путіним

Деталі

“Продовжено обговорення ситуації навколо Нагірного Карабаху. В ході обміну думками з приводу недавнього інциденту на вірмено-азербайджанському кордоні Володимир Путін акцентував на необхідності суворого виконання всіх положень заяв лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану від 9 листопада 2020 року і 11 січня нинішнього року, перш за все в частині неухильного дотримання режиму припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.

Путін підтвердив налаштованість на продовження активних посередницьких зусиль і підтримку щільних контактів з Єреваном і Баку в інтересах забезпечення стабільності в регіоні. У Кремлі також уточнили, що “Пашинян, висловивши вдячність президенту Росії, висловився на користь конструктивного діалогу і взаємодії з тим, щоб всі виникаючі проблеми вирішувалися виключно мирними, політико-дипломатичними засобами”.

Путін і Пашинян в розмові також торкнулися питання відновлення економічних і транспортно-логістичних зв’язків на Південному Кавказі і домовилися про подальші контакти на різних рівнях.

Раніше

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

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