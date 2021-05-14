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На фоне роста напряженности между Арменией и Азербайджаном - Пашинян провел разговор с Путиным

Киев • УНН

 • 17568 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе, с российской стороны подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося поздно вечером в четверг по инициативе армянской стороны телефонного разговора лидеров, передает УНН.

На фоне роста напряженности между Арменией и Азербайджаном - Пашинян провел разговор с Путиным

Детали

“Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

Путин подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. В Кремле также уточнили, что “Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами”.

Путин и Пашинян в разговоре также затронули вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе и условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

Контекст

Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

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