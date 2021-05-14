Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В.о. прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян направив листи голові Ради ОДКБ, президенту Таджикистану Емомалі Рахмону і іншим членам ради організації в зв’язку з ситуацією на вірмено-азербайджанському кордоні. Як в п’ятницю повідомила пресслужба МЗС республіки, про це в ході телефонної розмови повідомив генсеку ОДКБ Станіславу Засю в.о. глави зовнішньополітичного відомства республіки Ара Айвазян, передає УНН.
Деталі
“В.о. міністра закордонних справ Вірменії Ара Айвазян поінформував генсека ОДКБ Станіслава Зася, що від імені в.о. прем’єр-міністра було направлено листи президенту Таджикистану як голові Ради ОДКБ і іншим членам ради організації з проханням розпочати консультації відповідно до статті 2 договору”, — наголошується в повідомленні.
У МЗС зазначили, що співрозмовники продовжили обговорення кроків, що вживаються для врегулювання ситуації на державному кордоні Вірменії.
Довідка
Згідно зі статтею 2 договору ОДКБ, у разі виникнення загрози безпеки, стабільності, територіальної цілісності і суверенітету одного або декількох держав-учасників будь-якої загрози міжнародному миру і безпеці члени ОДКБ негайно пускають у хід механізм спільних консультацій з метою координації своїх позицій, виробляють і вживають заходів по надання допомоги в цілях усунення загрози, що виникла.
Події раніше
Кремль заявив про те, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію у Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.
Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні
Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.
Контекст
Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.
У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.
Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.