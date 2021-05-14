Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні

Деталі

“В.о. міністра закордонних справ Вірменії Ара Айвазян поінформував генсека ОДКБ Станіслава Зася, що від імені в.о. прем’єр-міністра було направлено листи президенту Таджикистану як голові Ради ОДКБ і іншим членам ради організації з проханням розпочати консультації відповідно до статті 2 договору”, — наголошується в повідомленні.

У МЗС зазначили, що співрозмовники продовжили обговорення кроків, що вживаються для врегулювання ситуації на державному кордоні Вірменії.

Довідка

Згідно зі статтею 2 договору ОДКБ, у разі виникнення загрози безпеки, стабільності, територіальної цілісності і суверенітету одного або декількох держав-учасників будь-якої загрози міжнародному миру і безпеці члени ОДКБ негайно пускають у хід механізм спільних консультацій з метою координації своїх позицій, виробляють і вживають заходів по надання допомоги в цілях усунення загрози, що виникла.

Події раніше

Кремль заявив про те, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію у Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.

Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.