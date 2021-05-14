Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письма председателю Совета ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим членам совета организации в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как в пятницу сообщила пресс-служба МИД республики, об этом в ходе телефонного разговора сообщил генсеку ОДКБ Станиславу Засю и.о. главы внешнеполитического ведомства республики Ара Айвазян, передает УНН.
Детали
“И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян проинформировал генсека ОДКБ Станислава Зася, что от имени и.о. премьер-министра были направлены письма президенту Таджикистана как председателю Совета ОДКБ и другим членам совета организации с просьбой начать консультации в соответствии со статьей 2 договора”, — отмечается в сообщении.
В МИД указали, что собеседники продолжили обсуждение шагов, предпринимаемых для урегулирования ситуации на государственной границе Армении.
Справка
Согласно статье 2 договора ОДКБ, в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности члены ОДКБ незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.
События ранее
Кремль заявил о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.
Контекст
Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.
В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.
После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.