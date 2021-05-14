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Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе

Киев • УНН

 • 23685 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письма председателю Совета ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим членам совета организации в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как в пятницу сообщила пресс-служба МИД республики, об этом в ходе телефонного разговора сообщил генсеку ОДКБ Станиславу Засю и.о. главы внешнеполитического ведомства республики Ара Айвазян, передает УНН.

Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе

Детали

“И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян проинформировал генсека ОДКБ Станислава Зася, что от имени и.о. премьер-министра были направлены письма президенту Таджикистана как председателю Совета ОДКБ и другим членам совета организации с просьбой начать консультации в соответствии со статьей 2 договора”, — отмечается в сообщении.

В МИД указали, что собеседники продолжили обсуждение шагов, предпринимаемых для урегулирования ситуации на государственной границе Армении.

Справка

Согласно статье 2 договора ОДКБ, в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности члены ОДКБ незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.

События ранее

Кремль заявил о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

Контекст

Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

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