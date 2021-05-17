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The Guardian

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Пашинян повідомив, що ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану стає "агресивнішою"

Київ • УНН

 • 19237 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Тенденція зростання напруженості спостерігається на вірмено-азербайджанському кордоні, на деяких ділянках кордону азербайджанські ЗС поводяться агресивно. Про це в понеділок після засідання Ради безпеки написав на своїй сторінці в Facebook в.о. прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян, пише УНН.

Пашинян повідомив, що ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану стає "агресивнішою"

Деталі

“Після засідання Радбезу спостерігається тенденція напруженості та агресії азербайджанських сил на деяких ділянках вірмено-азербайджанського кордону. Крім заходів внутрішньої безпеки, Вірменія активує процедури відповідно до договору ОДКБ і вірмено-російської стратегічної системи”, — зазначив він.

За словами Пашиняна, позиція Єревана з цього питання залишається незмінною: азербайджанські ЗС повинні залишити територію Вірменії. “Ми повинні діяти, щоб знайти рішення нашої проблеми політичними засобами. І якщо такого результату досягти не вдається, то повинні використовуватися військово-політичні механізми”, — додав він.

Заява президента Азербайджану

У той же час президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові, що відбулася в понеділок, з казахстанським колегою Касим-Жомарт Токаєвим розцінив ситуацію на кордоні з Вірменією як стабільну, підкресливши, що йдуть переговори.

“Президент Ільхам Алієв проінформував президента Казахстану про те, що відбувається в останні дні на азербайджано-вірменському кордоні. У зв’язку з цим президент Азербайджану зазначив, що в даний час йде процес уточнення кордону, і вірменська сторона демонструє неадекватну реакцію на цей процес. Звернення Вірменії з цього приводу в Організацію Договору про колективну безпеку є ні чим іншим як спробою інтернаціоналізації процесу, і це абсолютно безпідставно. На кордоні не відбувалося ніяких сутичок, ситуація стабільна, тривають переговори”, — наводить подробиці розмови пресслужба глави азербайджанської держави.

Події раніше

14 травня Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.

Кремль заявив про те, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію у Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.

Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

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