Пашинян сообщил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана становится "агрессивной"

Детали

“После заседания Совбеза наблюдается тенденция напряженности и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы. Помимо мер внутренней безопасности, Армения активирует процедуры в соответствии с договором ОДКБ и армяно-российской стратегической системой”, — отметил он.

По словам Пашиняна, позиция Еревана по этому вопросу остается неизменной: азербайджанские ВС должны оставить территорию Армении. “Мы должны действовать, чтобы найти решение нашей проблемы политическими средствами. И если такого результата добиться не удается, то должны использоваться военно-политические механизмы”, — добавил он.

Заявление президента Азербайджана

В тоже время президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре, состоявшемся в понедельник, с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым расценил ситуацию на границе с Арменией как стабильную, подчеркнув, что идут переговоры.

“Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана о происходящем в последние дни на азербайджано-армянской границе. В связи с этим президент Азербайджана отметил, что в настоящее время идет процесс уточнения границы, и армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на этот процесс. Обращение Армении по этому поводу в Организацию Договора о коллективной безопасности является не чем иным как попыткой интернационализации процесса, и это абсолютно безосновательно. На границе не происходило никаких столкновений, ситуация стабильная, продолжаются переговоры”, — приводит подробности разговора пресс-служба главы азербайджанского государства.

События ранее

14 мая Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.

Кремль заявил о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

Контекст

Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.