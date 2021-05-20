Пашинян назвав кількість військових Азербайджану, які перебувають на території Вірменії

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“Хочу констатувати, що оперативна ситуація на вже відомих ділянках кордону з Азербайджаном залишається незмінною, вона напружена в тому плані, що близько 500-600 військовослужбовців Азербайджану залишаються на нашій суверенній території. Вони повинні залишити нашу територію, ми продовжуємо шукати політичні шляхи вирішення проблеми і робимо все для того, щоб не допустити військової ескалації”, — зазначив він.

Деталі

Вірменія підтримує ідею демаркації кордону з Азербайджаном, це відповідає інтересам країни і гарантує її безпеку, додав Пашинян. “Уточнення кордонів і в кінцевому підсумку демаркація і делімітація кордонів відповідають як інтересам Азербайджану, так і Вірменії і є важливою гарантією безпеки”, — заявив він.

Торкаючись ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні, Пашинян заявив, що було досягнуто певних домовленостей з міжнародними партнерами. “Ці рішення на 100% в інтересах Вірменії. Якщо Азербайджан виконає ці домовленості і на тих умовах, про які ми говорили, то так, я підпишу цей папір”, — зазначив Пашинян, однак не уточнив, про який саме документ йдеться.

У влади Вірменії є політична воля для врегулювання конфлікту в Карабаху, щоб виключити війну в довгостроковій перспективі, також зазначив Пашинян. “Країни — співголови Мінської групи ОБСЄ говорять про необхідність довгострокового політичного рішення нагірно-карабаського питання. Хочу підкреслити політичну волю нашого уряду йти і врегулювати питання. Чому? Тому що це потрібно нам для виключення війни в довгостроковій перспективі і відкриття мирної епохи для Вірменії та вірменського народу”, — зазначив він.

Засідання уряду Вірменії, 20 травня 2021 року:

Події раніше

Вірменія заявила, що припиняє спроби тилового забезпечення ЗС Азербайджану, які досі перебувають на її території.

17 травня глава уряду Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що ситуація на кордоні республіки з Азербайджаном стає “агресивнішою”.

У той же час президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові, що відбулася в понеділок, з казахстанським колегою Касим-Жомарт Токаєвим розцінив ситуацію на кордоні з Вірменією як стабільну, підкресливши, що йдуть переговори.

14 травня Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.

Кремль заявив про те, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію у Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.

Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.