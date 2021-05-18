Вірменія заявила, що припиняє спроби тилового забезпечення ЗС Азербайджану, які досі перебувають на її території

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 6346 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 27697 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 79008 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 163295 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 196155 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175003 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 167869 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114596 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89204 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 226966 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 52228 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 64761 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 73824 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 90631 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 31522 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 194639 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 226933 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 316817 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 480055 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 462717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 2902 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 31827 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45641 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50178 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49956 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Вірменія заявила, що припиняє спроби тилового забезпечення ЗС Азербайджану, які досі перебувають на її території

Київ • УНН

 • 15103 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Підрозділи ЗС Азербайджану продовжують перебувати на території Вірменії, вірменська армія припиняє їхні спроби з тилового забезпечення. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві Міноборони Вірменії, пише УНН.

Вірменія заявила, що припиняє спроби тилового забезпечення ЗС Азербайджану, які досі перебувають на її території

Деталі

“Ситуація відносно спокійна, підрозділи ЗС Вірменії припиняють спроби надати тилове забезпечення азербайджанським військовослужбовцям, які вторгаються на територію Вірменії. Ситуація як в Сюнікській, так і в Гегаркунікській областях повністю контрольована Збройними силами Вірменії. Передбачається, що переговори про повне розв’язання ситуації, що склалася продовжаться завтра, 19 травня”, — наголошується в заяві вірменського Міноборони.

Події раніше

Вчора глава уряду Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що ситуація на кордоні республіки з Азербайджаном стає “агресивнішою”.

У той же час президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові, що відбулася в понеділок, з казахстанським колегою Касим-Жомарт Токаєвим розцінив ситуацію на кордоні з Вірменією як стабільну, підкресливши, що йдуть переговори.

14 травня Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.

Кремль заявив про те, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію у Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.

Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27