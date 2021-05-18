Вірменія заявила, що припиняє спроби тилового забезпечення ЗС Азербайджану, які досі перебувають на її території

Деталі

“Ситуація відносно спокійна, підрозділи ЗС Вірменії припиняють спроби надати тилове забезпечення азербайджанським військовослужбовцям, які вторгаються на територію Вірменії. Ситуація як в Сюнікській, так і в Гегаркунікській областях повністю контрольована Збройними силами Вірменії. Передбачається, що переговори про повне розв’язання ситуації, що склалася продовжаться завтра, 19 травня”, — наголошується в заяві вірменського Міноборони.

Події раніше

Вчора глава уряду Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що ситуація на кордоні республіки з Азербайджаном стає “агресивнішою”.

У той же час президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові, що відбулася в понеділок, з казахстанським колегою Касим-Жомарт Токаєвим розцінив ситуацію на кордоні з Вірменією як стабільну, підкресливши, що йдуть переговори.

14 травня Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.

Кремль заявив про те, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію у Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.

Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.