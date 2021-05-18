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Армения заявила, что прекращает попытки тылового обеспечения ВС Азербайджана, до сих пор находящихся на ее территории

Киев • УНН

 • 15103 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Подразделения ВС Азербайджана продолжают находиться на территории Армении, армянская армия пресекает их попытки по тыловому обеспечению. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны Армении, пишет УНН.

Армения заявила, что прекращает попытки тылового обеспечения ВС Азербайджана, до сих пор находящихся на ее территории

Детали

“Ситуация относительно спокойная, подразделения ВС Армении пресекают попытки оказать тыловое обеспечение азербайджанским военнослужащим, вторгающимся на территорию Армении. Ситуация как в Сюникской, так и в Гегаркуникской областях полностью контролируется Вооруженными силами Армении. Предполагается, что переговоры о полном разрешении сложившейся ситуации продолжатся завтра, 19 мая”, — отмечается в заявлении армянского Минобороны.

События ранее

Вчера глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация на границе республики с Азербайджаном становится “агрессивной”.

В тоже время президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре, состоявшемся в понедельник, с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым расценил ситуацию на границе с Арменией как стабильную, подчеркнув, что идут переговоры.

14 мая Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.

Кремль заявил о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

Контекст

Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

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