Палата представителей США приняла законопроект о краткосрочном бюджете для предотвращения шатдауна
Киев • УНН
Палата представителей США одобрила законопроект о временном продлении финансирования федеральных учреждений, чтобы предотвратить "шатдаун" в стране.
Сегодня, 29 февраля, Палата представителей США одобрила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит предотвратить шатдаун до конца недели. Об этом передает The Hill, пишет УНН.
Детали
Законопроект получил 320 голосов против 99, причем его поддержали 113 членов Республиканской партии - то есть чуть больше половины всей фракции в палате Конгресса.
Чтобы обойти оппозицию некоторых своих однопартийцев, спикер палаты республиканец Майк Джонсон вынес законопроект на голосование по ускоренной процедуре, которая требовала поддержки двух третей голосов для принятия.
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Для вступления законопроекта в силу его еще должны одобрить до 1 марта сенаторы, а также подписать президент США Джо Байден.
Дополнение
Документ предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам, которые еще не приняты - это в частности торговля и энергетика, - автоматически продлевается до 8 марта.
Для остальных шести - включая Пентагон и Министерство внутренней безопасности - временное финансирование продлится до 22 марта.
В течение этого времени законодатели должны наконец согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год. Ранее в Конгрессе говорили, что согласовали шесть самых неотложных законопроектов, которые поставят на голосование на следующей неделе.
Напомним
В январе президент США Джо Байден подписал предыдущий временный бюджет, который обеспечил финансирование федеральных учреждений и позволил избежать "шатдауна".
Палата представителей США приняла законопроект о краткосрочном бюджете для предотвращения шатдауна
Палата представителей США одобрила законопроект о временном продлении финансирования федеральных учреждений, чтобы предотвратить "шатдаун" в стране.
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