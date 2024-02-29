Палата представителей США приняла законопроект о краткосрочном бюджете для предотвращения шатдауна

Сегодня, 29 февраля, Палата представителей США одобрила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит предотвратить шатдаун до конца недели. Об этом передает The Hill, пишет УНН.

Детали

Законопроект получил 320 голосов против 99, причем его поддержали 113 членов Республиканской партии - то есть чуть больше половины всей фракции в палате Конгресса.

Чтобы обойти оппозицию некоторых своих однопартийцев, спикер палаты республиканец Майк Джонсон вынес законопроект на голосование по ускоренной процедуре, которая требовала поддержки двух третей голосов для принятия.

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Для вступления законопроекта в силу его еще должны одобрить до 1 марта сенаторы, а также подписать президент США Джо Байден.

Дополнение

Документ предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам, которые еще не приняты - это в частности торговля и энергетика, - автоматически продлевается до 8 марта.

Для остальных шести - включая Пентагон и Министерство внутренней безопасности - временное финансирование продлится до 22 марта.

В течение этого времени законодатели должны наконец согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год. Ранее в Конгрессе говорили, что согласовали шесть самых неотложных законопроектов, которые поставят на голосование на следующей неделе.

Напомним

В январе президент США Джо Байден подписал предыдущий временный бюджет, который обеспечил финансирование федеральных учреждений и позволил избежать "шатдауна".