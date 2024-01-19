США уникнуть "шатдауну": Байден підписав тимчасовий бюджет
Київ • УНН
Президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет. Це дозволить уникнути "шатдауну" - часткового призупинення роботи уряду.
Президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет, що забезпечить фінансування федеральних установ та дозволить уникнути "шатдауну", передає УНН.
"У п’ятницю, 19 січня 2024 року, Президент (США - ред.) підписав закон, який передбачає асигнування на 2024 фінансовий рік федеральним агентствам для безперервних проектів і заходів", - повідомили у Білому домі.
Байден вважає, що переважна більшість Конгресу США підтримує допомогу Україні - Вloomberg18.01.24, 20:16 • 27907 переглядiв
Раніше
Палата представників США схвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування федерального уряду до початку березня і запобігання частковому закриттю уряду, відправивши його президенту Джо Байдену для остаточного затвердження.
Доповнення
14 січня повідомлялося, що у Конгресі США погодили законопроєкт про тимчасові витрати, щоб забезпечити фінансування уряду до березня.
Лідери Конгресу США досягли угоди на суму 1,66 трильйона доларів для фінансування федерального уряду в 2024 році, попри вимоги Республіканської партії скоротити бюджет.
Раніше зазначалося, що якщо вони не зможуть ухвалити угоду до 19 січня, то уряду доведеться почати зупиняти роботу.
Валовий державний борг федерального уряду США встановив новий рекорд, перевищивши 34 трильйони доларів. Це може створити політичні та економічні труднощі у майбутньому при спробах виправити фінансову ситуацію в Америці.