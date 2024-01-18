Байден вважає, що переважна більшість Конгресу США підтримує допомогу Україні - Вloomberg

Президент США Джо Байден заявив, що переважна більшість Конгресу підтримує надання допомоги Україні, а те, що деякі блокують її надання може стати катастрофою, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Питання полягає в тому, чи збирається невелика меншість утримувати її (допомогу для України - ред), що було б катастрофою - сказав Джо Байден.

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У повідомленні йдеться, що сьогодні Байден позитивно відгукнувся про зустріч з лідерами конгресу та сказав, що законодавці подолали перешкоди на шляху до угоди. Також він зауважив, що "переважна більшість" членів підтримують допомогу Україні.

Нагадаємо

Сьогодні Байден зустрівся з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання термінової допомоги Україні, включаючи засоби протиповітряної оборони та артилерію.

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