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Байден вважає, що переважна більшість Конгресу США підтримує допомогу Україні - Вloomberg

Байден вважає, що переважна більшість Конгресу США підтримує допомогу Україні - Вloomberg

Київ • УНН

 • 27907 перегляди

Президент США Джо Байден заявив, що більшість у Конгресі підтримує надання допомоги Україні, попередивши, що будь-яке блокування цієї допомоги може призвести до катастрофи.

Президент США Джо Байден заявив, що переважна більшість Конгресу підтримує надання допомоги Україні, а те, що деякі блокують її надання може стати катастрофою, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Питання полягає в тому, чи збирається невелика меншість утримувати її (допомогу для України - ред), що було б катастрофою 

- сказав Джо Байден.

Деталі

У повідомленні йдеться, що сьогодні Байден позитивно відгукнувся про зустріч з лідерами конгресу та сказав, що законодавці подолали перешкоди на шляху до угоди. Також він зауважив, що "переважна більшість" членів підтримують допомогу Україні.

Нагадаємо

Сьогодні Байден зустрівся з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання термінової допомоги Україні, включаючи засоби протиповітряної оборони та артилерію. 

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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