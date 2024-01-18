Байден вважає, що переважна більшість Конгресу США підтримує допомогу Україні - Вloomberg
Київ • УНН
Президент США Джо Байден заявив, що більшість у Конгресі підтримує надання допомоги Україні, попередивши, що будь-яке блокування цієї допомоги може призвести до катастрофи.
Президент США Джо Байден заявив, що переважна більшість Конгресу підтримує надання допомоги Україні, а те, що деякі блокують її надання може стати катастрофою, передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Питання полягає в тому, чи збирається невелика меншість утримувати її (допомогу для України - ред), що було б катастрофою
Деталі
У повідомленні йдеться, що сьогодні Байден позитивно відгукнувся про зустріч з лідерами конгресу та сказав, що законодавці подолали перешкоди на шляху до угоди. Також він зауважив, що "переважна більшість" членів підтримують допомогу Україні.
Нагадаємо
Сьогодні Байден зустрівся з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання термінової допомоги Україні, включаючи засоби протиповітряної оборони та артилерію.
США запровадили санкції проти компанії з ОАЕ за перевезення російської нафти 18.01.24, 18:31 • 25699 переглядiв