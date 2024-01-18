Байден зустрівся з лідерами Конгресу для обговорення допомоги Україні

Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу, щоб обговорити нагальну потребу виділення допомоги Україні. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, пише УНН.

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Зазначається, що під час зустрічі Байден наголосив на важливості ухвалення рішень у Конгресі для забезпечення України необхідними ресурсами, у тому числі засобами протиповітряної оборони та артилерії, для захисту від вторгнення росії.

Він також закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США.

Щодо питання кордону, Байден дав зрозуміти, що потрібно діяти в цьому питанні. Він сказав, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті.

Президент США закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити повну додаткову програму з національної безпеки.

Нагадаємо

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл висловив упевненість, що двопартійна угода щодо фінансування України та безпеки кордонів буде розглянута Сенатом наступного тижня. Запропонований пакет включає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 14 мільярдів доларів на безпеку кордонів та оформлення мігрантів.

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