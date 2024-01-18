Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине

Президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить насущную необходимость выделения помощи Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время встречи Байден подчеркнул важность принятия решений в Конгрессе для обеспечения Украины необходимыми ресурсами, в том числе средствами противовоздушной обороны и артиллерии, для защиты от вторжения россии.

Он также призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решимости США.

По вопросу границы, Байден дал понять, что нужно действовать в этом вопросе. Он сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в двухпартийных переговорах, происходящих в Сенате.

Президент США призвал Конгресс как можно быстрее принять полную дополнительную программу по национальной безопасности.

Напомним

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ будет рассмотрено Сенатом на следующей неделе. Предложенный пакет включает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 14 миллиардов долларов на безопасность границ и оформление мигрантов.

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