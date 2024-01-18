Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127817 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128077 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150920 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140259 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Новости по теме

Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине

Президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление срочной помощи Украине, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию. Президент призвал Конгресс к быстрым действиям, чтобы профинансировать эту помощь и продемонстрировать решимость США в решении украинского кризиса.

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США провели очередную серию ударов против хуситов в Йемене, что стало четвертой атакой менее чем за неделю.

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В россии ночью в нескольких областях было шумно: один из дронов упал на территорию нефтяного терминала в ленинградской области - росСМИ

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Российские войска обстреляли Сумскую область Украины из СПГ и ствольной артиллерии, в результате чего произошло девять взрывов в двух громадах, сообщает Сумская областная военная администрация.

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Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов

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Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области обезвредили три "шахеда", благодаря чему не был нанесен ущерб гражданскому населению и объектам инфраструктуры.

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Российские войска атаковали 19 населенных пунктов в Харьковской области Украины, в том числе Чугуев.

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Атака рф на Чугуев: количество пострадавших возросло

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Более 1,1 тыс. грузовиков пересекли пункт пропуска "Ягодин" на польской границе за сутки.

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Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские протестующие, среди которых автоперевозчики и фермеры, планируют заблокировать пункт пропуска Халмеу-Дяково на румынско-украинской границе, что, вероятно, повлияет на движение грузовиков. Блокада, однако, не повлияет на движение легковых автомобилей и автобусов.

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Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского самолета

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского самолета