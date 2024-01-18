Байден считает, что подавляющее большинство Конгресса США поддерживает помощь Украине - Вloomberg

Президент США Джо Байден заявил, что подавляющее большинство Конгресса поддерживает предоставление помощи Украине, а то, что некоторые блокируют ее предоставление может стать катастрофой, передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Вопрос заключается в том, собирается ли небольшое меньшинство удерживать ее (помощь для Украины - ред), что было бы катастрофой - сказал Джо Байден.

Детали

В сообщении говорится, что сегодня Байден положительно отозвался о встрече с лидерами конгресса и сказал, что законодатели преодолели препятствия на пути к соглашению. Также он отметил, что "подавляющее большинство" членов поддерживают помощь Украине.

Напомним,

Сегодня Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление срочной помощи Украине, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию.

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