Байден считает, что подавляющее большинство Конгресса США поддерживает помощь Украине - Вloomberg
Президент США Джо Байден заявил, что большинство в Конгрессе поддерживает предоставление помощи Украине, предупредив, что любое блокирование этой помощи может привести к катастрофе.
В центре Киева произошло ДТП: движение в направлении Европейской площади затруднено
ДТП на перекрестке улиц Крещатик - Михайловская в Киеве вызвало осложнение движения транспорта в направлении Европейской площади.
Кулеба уверен, что США продолжит помощь Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит изменений в поддержке Украины со стороны США при администрации Байдена.
Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией
По сообщениям, российская армия атаковала Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники и артиллерию. Хотя было повреждено имущество, сообщений о жертвах не поступало.
В Одесской области предупредили экотеракт: Кипер рассказал детали операции
СБУ задержала агента фсб, который готовил экологический теракт в Одесской области. Главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в частности склады и хранилища с пестицидами.
Посол Украины и заместитель министра инфраструктуры Польши обсудили разблокирование границы
Посол Украины в Варшаве встретился с новым заместителем министра инфраструктуры Польши, чтобы обсудить дальнейшее разблокирование украинско-польской границы.
Одесса остается главным логистическим хабом: Кипер назвал результаты работы зернового коридора
По словам Кипера, за прошлый год было перевалено более 15 млн тонн продукции, что на 15-20% больше показателя 2022 года.
Очередной удар по репутации Boeing: самолет, на котором должен был лететь Блинкен, оказался неисправным.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической неисправности своего самолета Boeing 737. Этот инцидент в очередной раз наносит ущерб репутации компании Boeing, которая уже пострадала от предыдущих инцидентов, включая временное приостановление эксплуатации всех самолетов 737 Max 9.
В окованном Крыму россияне используют угнанные из Херсонской области автомобили "скорой" - СМИ
Во временно оккупированном Крыму россияне используют медицинское оборудование, которое похитили на захваченных территориях Украины.
Роман Гринкевич объявлен в розыск - ГБР
Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, объявлен в розыск. Это произошло на фоне подозрений в мошенничестве с оборонными контрактами на сумму 1 миллиард гривен.