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Актуальне
Державний борг США досяг рекордних 34 трильйонів доларів

Державний борг США досяг рекордних 34 трильйонів доларів

Київ • УНН

 • 24283 перегляди

Державний борг США перевищує 34 трильйони доларів, що створює потенційні економічні проблеми в майбутньому. Під час пандемії борг прискорено зростав

Валовий державний борг федерального уряду США встановив новий рекорд, перевищивши 34 трильйони доларів, згідно з даними Міністерства фінансів, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Це може створити політичні та економічні труднощі у майбутньому при спробах виправити фінансову ситуацію в Америці.

Держборг перевищив позначку 34 трильйони доларів на кілька років раніше, ніж у прогнозованому до пандемії 2029 фінансовому році. Однак, під час пандемії, яка розпочалася у 2020 році, державний борг зріс швидше, на тлі того, як уряд США брав значні позики для підтримки економіки. Це супроводжувалося сплеском інфляції, що призвело до підвищення витрат на обслуговування боргу.

Цифра валового держборгу включає зобов'язання уряду перед самим собою, тому більшість політиків оперують боргом перед іншими особами при оцінці фінансового стану уряду. Ця цифра менша, 26,9 трильйона доларів, і приблизно дорівнює ВВП США.

Схоже, що поки що держборг не лягає важким тягарем на економіку США, оскільки інвестори готові позичати гроші федеральному уряду. Таке кредитування дозволяє уряду продовжувати витрачати гроші на свої програми, не збільшуючи податки.

Проте, як зауважується, траєкторія держборгу протягом найближчих десятиліть може становити загрозу для національної безпеки та основних програм, включаючи програми пенсійного забезпечення та медичного страхування.

Держборг України перевищив 5 трлн грн28.12.23, 17:00 • 71167 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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