США избегут "шатдауна": Байден подписал временный бюджет

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет, который обеспечит финансирование федеральных учреждений и позволит избежать "шатдауна", передает УНН.

"В пятницу, 19 января 2024 года, Президент (США - ред.) подписал закон, который предусматривает ассигнования на 2024 финансовый год федеральным агентствам для непрерывных проектов и мероприятий", - сообщили в Белом доме.

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Ранее

Палата представителей США одобрила временный законопроект о финансировании федерального правительства до начала марта и предотвращении частичного закрытия правительства, отправив его президенту Джо Байдену для окончательного утверждения.

Дополнение

14 января сообщалось, что в Конгрессе США согласовали законопроект о временных расходах, чтобы обеспечить финансирование правительства до марта.

Лидеры Конгресса США достигли соглашения на сумму 1,66 триллиона долларов для финансирования федерального правительства в 2024 году, несмотря на требования Республиканской партии сократить бюджет.

Ранее отмечалось, что если они не смогут принять соглашение до 19 января, то правительству придется начать останавливать работу.

Валовой государственный долг федерального правительства США установил новый рекорд, превысив 34 триллиона долларов. Это может создать политические и экономические трудности в будущем при попытках исправить финансовую ситуацию в Америке.