США избегут "шатдауна": Байден подписал временный бюджет
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет. Это позволит избежать "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства.
Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем авто устройство для прослушивания
Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем автомобиле систему слежения и прослушивания, которую, по ее оценкам, установили около десяти дней назад. Она планирует сообщить об этом вторжении в личную жизнь в правоохранительные органы.
Бизнесмена Игоря Мазепу отправили под стражу и определили залог в 349 млн грн
Игоря Мазепу, украинского бизнесмена, арестовали и назначили залог в размере 349 миллионов гривен из-за его вероятной причастности к сделке по отчуждению земли критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.
Дело бизнесмена Игоря Мазепы: двух фигурантов отправили под стражу
Двое подозреваемых по делу украинского бизнесмена Игоря Мазепы были помещены под арест с возможностью внесения залога по решению киевского суда.
МВД показали как работает "Ярость" на Бахмутском направлении
Бригада "Ярость" Национальной гвардии Украины демонстрирует свои возможности в атаке на оккупантов с помощью беспилотников. Как сообщается, за неделю они уничтожили 90 единиц российской военной техники.
Польские фермеры начнут масштабный протест из-за увеличения конкуренции со стороны Украины
Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против проблем в аграрном секторе и наплыва украинского сельскохозяйственного импорта.
ВАКС требует взыскать с депутата Марганецкого горсовета 2,25 млн грн из-за приобретения элитной недвижимости в Днепре
Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал 2,25 млн грн у депутата Марганецкого городского совета из-за необоснованности активов. Было установлено, что средства не могли быть получены из законных источников.
Украина ищет посредничества ради освобождения защитников "Азовстали" и других пленных - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ищет посредников, которые помогут освободить гражданских и военных, в частности защитников "Азовстали", которые сейчас находятся в плену.
Три из четырех выполнены: Шмыгаль об успехах Украины с дополнительными рекомендациями ЕС
Украина выполнила три из четырех рекомендаций ЕС, четвертая, законопроект о лоббировании, сейчас находится на рассмотрении. Цель - привести украинское законодательство в соответствие с европейским, ускорить процесс обретения членства в ЕС.
Правительство утвердило более тридцати миллиардов гривен субвенций на развитие громад
Украинское правительство утвердило механизм распределения дополнительных субвенций общинам в размере 33,4 миллиарда гривен. Средства будут предоставляться в два этапа, приоритет будет предоставляться общинам деоккупированных и пострадавших от конфликта регионов.