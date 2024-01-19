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Конгрес США ухвалив тимчасове фінансування уряду

Конгрес США ухвалив тимчасове фінансування уряду

Київ • УНН

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Палата представників США ухвалила законопроект про тимчасове фінансування федерального уряду до початку березня, таким чином запобігаючи закриття уряду.

Палата представників США схвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування федерального уряду до початку березня і запобігання частковому закриттю уряду, відправивши його президенту Джо Байдену для остаточного затвердження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, що законопроєкт було ухвалено 314 голосами, проти проголосувало 108 конгресменів, включаючи 106 республіканців і двох демократів.

"У нас є добрі новини для Америки. У п'ятницю зупинки економіки не буде", - заявив лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер у залі Сенату безпосередньо перед голосуванням у цій палаті.

Доповнення

14 січня повідомлялося, що у Конгресі США погодили законопроєкт про тимчасові витрати, щоб забезпечити фінансування уряду до березня. 

Лідери Конгресу США досягли угоди на суму 1,66 трильйона доларів для фінансування федерального уряду в 2024 році, попри вимоги Республіканської партії скоротити бюджет.

Раніше зазначалося, що якщо вони не зможуть ухвалити угоду до 19 січня, то уряду доведеться почати зупиняти роботу.  

Валовий державний борг федерального уряду США встановив новий рекорд, перевищивши 34 трильйони доларів. Це може створити політичні та економічні труднощі у майбутньому при спробах виправити фінансову ситуацію в Америці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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