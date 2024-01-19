Конгресс США принял временное финансирование правительства
Киев • УНН
Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до начала марта, таким образом предотвращая закрытие правительства.
Палата представителей США одобрила временный законопроект о финансировании федерального правительства до начала марта и предотвращении частичного закрытия правительства, отправив его президенту Джо Байдену для окончательного утверждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Сообщается, что законопроект был принят 314 голосами, против проголосовало 108 конгрессменов, включая 106 республиканцев и двух демократов.
"У нас есть хорошие новости для Америки. В пятницу остановки экономики не будет", - заявил лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер в зале Сената непосредственно перед голосованием в этой палате.
Дополнение
14 января сообщалось, что в Конгрессе США согласовали законопроект о временных расходах, чтобы обеспечить финансирование правительства до марта.
Лидеры Конгресса США достигли соглашения на сумму 1,66 триллиона долларов для финансирования федерального правительства в 2024 году, несмотря на требования Республиканской партии сократить бюджет.
Ранее отмечалось, что если они не смогут принять соглашение до 19 января, то правительству придется начать останавливать работу.
Валовой государственный долг федерального правительства США установил новый рекорд, превысив 34 триллиона долларов. Это может создать политические и экономические трудности в будущем при попытках исправить финансовую ситуацию в Америке.
Конгресс США принял временное финансирование правительства
Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до начала марта, таким образом предотвращая закрытие правительства.
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