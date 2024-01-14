Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду - ЗМІ
Київ • УНН
Конгрес США ухвалив тимчасовий законопроект про видатки для запобігання закриття уряду, що передбачає фінансування федеральних установ до березня.
У Конгресі США погодили законопроєкт про тимчасові витрати, щоб забезпечити фінансування уряду до березня. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Таким чином американські сенатори прагнуть запобігти частковій зупинці роботи федеральних установ з кінця наступного тижня.
Зазначається, що речник лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера заявив, що текст угоди про фінансування, як очікують, буде опублікований онлайн в неділю.
У виданні підкреслили, що станом на 14 січня фінансування деяких федеральних відомств у США, в тому числі Міністерства транспорту, закінчується 19 січня, тоді як інших, таких як Міністерство оборони – 2 лютого.
Доповнення
Лідери Конгресу США досягли угоди на суму 1,66 трильйона доларів для фінансування федерального уряду в 2024 році, попри вимоги Республіканської партії скоротити бюджет
США призупинили допомогу Україні, ухвалення Конгресом нового фінансування важливе - Білий дім12.01.24, 08:49 • 31507 переглядiв
Але якщо вони не зможуть ухвалити угоду до 19 січня, то уряду доведеться почати зупиняти роботу.
Нагадаємо
Валовий державний борг федерального уряду США встановив новий рекорд, перевищивши 34 трильйони доларів. Це може створити політичні та економічні труднощі у майбутньому при спробах виправити фінансову ситуацію в Америці.