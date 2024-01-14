Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства - СМИ

В Конгрессе США согласовали законопроект о временных расходах, чтобы обеспечить финансирование правительства до марта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Таким образом американские сенаторы стремятся предотвратить частичную остановку работы федеральных учреждений с конца следующей недели.

Отмечается, что представитель лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера заявил, что текст соглашения о финансировании, как ожидается, будет опубликован онлайн в воскресенье.

В издании подчеркнули, что по состоянию на 14 января финансирование некоторых федеральных ведомств в США, в том числе Министерства транспорта, заканчивается 19 января, тогда как других, таких как Министерство обороны - 2 февраля.

Дополнение

Лидеры Конгресса США достигли соглашения на сумму 1,66 триллиона долларов для финансирования федерального правительства в 2024 году, несмотря на требования Республиканской партии сократить бюджет

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Но если они не смогут принять соглашение до 19 января, то правительству придется начать останавливать работу.

Напомним,

Валовой государственный долг федерального правительства США установил новый рекорд, превысив 34 триллиона долларов. Это может создать политические и экономические трудности в будущем при попытках исправить финансовую ситуацию в Америке.