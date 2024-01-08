Перший крок до запобігання шатдауну: лідери Конгресу США досягли згоди щодо видатків уряду
Київ • УНН
Лідери Конгресу США домовилися про фінансування уряду на суму 1,66 трильйона доларів
Лідери Конгресу США досягли угоди на суму 1,66 трильйона доларів для фінансування федерального уряду в 2024 році, попри вимоги Республіканської партії скоротити бюджет, повідомляє The Washington Post, пише УНН.
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Як повідомляє видання, лідери Конгресу США досягли угоди, яка передбачає фінансування федерального уряду у 2024 році на 1,66 трлн доларів, зберігши фінансування ключових внутрішніх програм і програм соціального захисту.
Ця сума включає 886 млрд доларів на оборону і 704 млрд доларів на інші витрати, які не пов'язані з обороною.
Президент США Джо Байден наголосив, що угода наблизила США до запобігання непотрібного припинення роботи уряду (шатдауну) та захисту важливих національних пріоритетів.
Зазначається, що законодавці стикаються з жорстким терміном для ухвалення законодавства для кодифікації угоди та запобігання часткового припинення роботи уряду.
19 січня закінчується фінансування приблизно 20 відсотків уряду, включно з основними програмами, такими як допомога ветеранам, послуги з безпеки харчових продуктів і ліків.
Нагадаємо
Валовий державний борг федерального уряду США встановив новий рекорд, перевищивши 34 трильйони доларів.