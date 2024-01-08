Первый шаг к предотвращению шатдауна: лидеры Конгресса США достигли согласия по расходам правительства

Лидеры Конгресса США достигли соглашения на сумму 1,66 триллиона долларов для финансирования федерального правительства в 2024 году, несмотря на требования Республиканской партии сократить бюджет, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, лидеры Конгресса США достигли соглашения, которое предусматривает финансирование федерального правительства в 2024 году на 1,66 трлн долларов, сохранив финансирование ключевых внутренних программ и программ социальной защиты.

Эта сумма включает 886 млрд долларов на оборону и 704 млрд долларов на другие расходы, которые не связаны с обороной.

Президент США Джо Байден отметил, что соглашение приблизило США к предотвращению ненужного прекращения работы правительства (шатдауна) и защиты важных национальных приоритетов.

Отмечается, что законодатели сталкиваются с жестким сроком для принятия законодательства для кодификации соглашения и предотвращения частичного прекращения работы правительства.

19 января заканчивается финансирование примерно 20 процентов правительства, включая основные программы, такие как помощь ветеранам, услуги по безопасности пищевых продуктов и лекарств.

Напомним,

Валовой государственный долг федерального правительства США установил новый рекорд, превысив 34 триллиона долларов.