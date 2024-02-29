Палата представників США ухвалила законопроєкт про короткостроковий бюджет для запобігання шатдауну
Київ • УНН
Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федеральних установ, щоби запобігти "шатдауну" в країні.
Сьогодні, 29 лютого, Палата представників США схвалила законопроєкт про короткострокове фінансування, який дозволить відвернути шатдаун до кінця тижня. Про це передає The Hill, пише УНН.
Деталі
Законопроєкт здобув 320 голосів проти 99, причому його підтримали 113 членів Республіканської партії – тобто трохи більш як половина всієї фракції в палаті Конгресу.
Щоб обійти опозицію деяких своїх однопартійців, спікер палати республіканець Майк Джонсон виніс законопроєкт на голосування за прискореною процедурою, яка вимагала підтримки двох третин голосів для ухвалення.
"Ми повинні допомогти їм завершити роботу": Брінк закликала США подвоїти підтримку України 27.02.24, 12:27 • 26138 переглядiв
Для набуття законопроєктом чинності його ще мають схвалити до 1 березня сенатори, а також підписати президент США Джо Байден.
Доповнення
Документ передбачає, що фінансування за шістьома бюджетними законопроєктами, які ще не ухвалені – це зокрема торгівля та енергетика, – автоматично продовжується до 8 березня.
Для решти шести – включно з Пентагоном і Міністерством внутрішньої безпеки – тимчасове фінансування триватиме до 22 березня.
Протягом цього часу законодавці мають нарешті погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік. Раніше в Конгресі казали, що погодили шість найнагальніших законопроєктів, які поставлять на голосування наступного тижня.
Нагадаємо
У січні президент США Джо Байден підписав попередній тимчасовий бюджет, що забезпечив фінансування федеральних установ та дозволив уникнути "шатдауну".