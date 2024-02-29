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The Guardian

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про короткостроковий бюджет для запобігання шатдауну

Київ • УНН

 • 30400 перегляди

Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федеральних установ, щоби запобігти "шатдауну" в країні.

Палата представників США ухвалила законопроєкт про короткостроковий бюджет для запобігання шатдауну

Сьогодні, 29 лютого, Палата представників США схвалила законопроєкт про короткострокове фінансування, який дозволить відвернути шатдаун до кінця тижня. Про це передає The Hill, пише УНН.  

Деталі 

Законопроєкт здобув 320 голосів проти 99, причому його підтримали 113 членів Республіканської партії – тобто трохи більш як половина всієї фракції в палаті Конгресу.

Щоб обійти опозицію деяких своїх однопартійців, спікер палати республіканець Майк Джонсон виніс законопроєкт на голосування за прискореною процедурою, яка вимагала підтримки двох третин голосів для ухвалення.

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Для набуття законопроєктом чинності його ще мають схвалити до 1 березня сенатори, а також підписати президент США Джо Байден.

Доповнення

Документ передбачає, що фінансування за шістьома бюджетними законопроєктами, які ще не ухвалені – це зокрема торгівля та енергетика, – автоматично продовжується до 8 березня.

Для решти шести – включно з Пентагоном і Міністерством внутрішньої безпеки – тимчасове фінансування триватиме до 22 березня.

Протягом цього часу законодавці мають нарешті погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік. Раніше в Конгресі казали, що погодили шість найнагальніших законопроєктів, які поставлять на голосування наступного тижня.

Нагадаємо

У січні президент США Джо Байден підписав попередній тимчасовий бюджет, що забезпечив фінансування федеральних установ та дозволив уникнути "шатдауну".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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