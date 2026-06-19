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ОПГ незаконно завладела 17 гектарами леса возле "Буковеля", среди фигурантов работник прокуратуры - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Организованная преступная группа незаконно завладела 17 гектарами земель лесного фонда возле "Буковеля". Среди разоблаченных участников — действующий работник прокуратуры.

ОПГ незаконно завладела 17 гектарами леса возле "Буковеля", среди фигурантов работник прокуратуры - Генпрокурор

Организованная преступная группа незаконно завладела 17 гектарами земель лесного фонда неподалеку от известного комплекса "Буковель", речь идет о 14 участках. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, разоблачены участники ОПГ, среди них - работник прокуратуры, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, организованная преступная группа незаконно завладела 17 гектарами земель лесного фонда неподалеку от известного комплекса "Буковель". Речь идет о 14 земельных участках, расположенных в Поляницком лесничестве ГП "Ворохтянский лесхоз". Их рыночная стоимость составляет почти 38 млн грн.

Участниками схемы выступили бывший руководитель отдела Госгеокадастра в Яремче, экс-чиновники правоохранительных органов, инженеры, геологи, геодезисты, местные предприниматели и застройщики. К сожалению, среди них оказался и действующий работник прокуратуры. Это еще раз доказывает, что очищение системы не декларативно. Оно продолжается и этот процесс необратим. Сообщники подделывали документы и использовали фиктивную техническую документацию, присваивали участкам кадастровые номера и регистрировали их на подставных лиц. Конечной целью была дальнейшая коммерческая застройка этих территорий. Сейчас семерым участникам преступной организации сообщено о подозрении 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, вместе с тем это не первый эпизод этой схемы. Ранее правоохранительные органы уже привлекли к ответственности шестерых других участников. Они признаны виновными и осуждены. 

Всего в суд направлено 13 обвинительных актов. 26 незаконно присвоенных земельных участков прокуроры вернули государству через суд. И речь идет не только о государственном лесе, который пытались превратить в частный актив. А о людях, которые решили, что могут это сделать безнаказанно.  Не могут. Ответственность будет неотвратимой. Моя позиция однозначна – для закона нет "своих" и "чужих". Работник прокуратуры, правоохранитель или любое должностное лицо, причастное к преступлению, будет отвечать наравне с другими 

- добавил Кравченко.

Он добавил, что преступление разоблачено прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно с Нацполицией. Следствие продолжается.

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Антонина Туманова

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