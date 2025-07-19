Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС в 100 миллиардов евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, вновь выступил с угрозами в адрес Европейского Союза. Он заявил, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028–2034 годы, в котором предусмотрено выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Орбана в социальной сети Facebook.

Детали

Виктор Орбан заявил, что не поддержит бюджет Евросоюза, поскольку этот бюджет "направляет деньги венгров в Украину" и уничтожает венгерских фермеров.

Я никогда не приму ни одного бюджета ЕС, который отправляет деньги венгров в Украину. Я никогда не приму бюджет ЕС, который уничтожает венгерских фермеров - написал венгерский чиновник.

Кроме того, он выразил опасения, что новый бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим причитающееся нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя в отношении войны, иммиграции и гендерного равенства - говорится в сообщении Орбана.

"Будет хорошо, если и в Брюсселе выучат: венгерский ответ никогда", - подытожил премьер-министр Венгрии.

Напомним

16 июля Европейская комиссия представила предложение по бюджету ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллионов евро. Из этой суммы 100 миллиардов евро планируется выделить для Украины на поддержку восстановления и пути к членству в ЕС.

Франция поддерживает предложение Еврокомиссии по бюджету ЕС на 2028–2034 годы в почти 2 триллиона евро, ссылаясь на угрозы со стороны России. Германия, Австрия, Финляндия, Швеция и Нидерланды считают такие расходы чрезмерными и требуют более экономного подхода.

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