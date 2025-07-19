Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС в 100 миллиардов евро для Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028–2034 годы, который предусматривает выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Он мотивирует это тем, что бюджет «направляет деньги венгров в Украину» и «уничтожает венгерских фермеров».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, вновь выступил с угрозами в адрес Европейского Союза. Он заявил, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028–2034 годы, в котором предусмотрено выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Орбана в социальной сети Facebook.
Детали
Виктор Орбан заявил, что не поддержит бюджет Евросоюза, поскольку этот бюджет "направляет деньги венгров в Украину" и уничтожает венгерских фермеров.
Я никогда не приму ни одного бюджета ЕС, который отправляет деньги венгров в Украину. Я никогда не приму бюджет ЕС, который уничтожает венгерских фермеров
Кроме того, он выразил опасения, что новый бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".
Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим причитающееся нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя в отношении войны, иммиграции и гендерного равенства
"Будет хорошо, если и в Брюсселе выучат: венгерский ответ никогда", - подытожил премьер-министр Венгрии.
Напомним
16 июля Европейская комиссия представила предложение по бюджету ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллионов евро. Из этой суммы 100 миллиардов евро планируется выделить для Украины на поддержку восстановления и пути к членству в ЕС.
Франция поддерживает предложение Еврокомиссии по бюджету ЕС на 2028–2034 годы в почти 2 триллиона евро, ссылаясь на угрозы со стороны России. Германия, Австрия, Финляндия, Швеция и Нидерланды считают такие расходы чрезмерными и требуют более экономного подхода.
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