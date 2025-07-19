Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС в 100 миллиардов евро для Украины

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
18:36 • 16905 просмотра
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
17:59 • 16790 просмотра
Санкции будут вскоре: Зеленский анонсировал первые решения обновленного состава СНБО
17:24 • 15274 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 18732 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 81875 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 209191 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 106233 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 98248 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 96541 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 77539 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.1м/с
87%
742мм
Популярные новости
Зеленский обсудил с Сибигой назначение новых послов и анонсировал совещание19 июля, 11:24 • 13165 просмотра
В районе временно оккупированной Запорожской АЭС замечен дым: что известно19 июля, 11:40 • 17454 просмотра
В правительстве обсудили новую стратегию развития оборонных инноваций: в фокусе - масштабирование "антишахедных" решений19 июля, 12:00 • 10878 просмотра
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под ударом оказался центр города19 июля, 12:41 • 15745 просмотра
Водитель Mercedes влетела в летнюю террасу кафе в Киеве, есть пострадавшая17:47 • 5528 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 209198 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 137217 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 204916 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 226742 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 404120 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Александр Усик
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 14657 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 81878 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 138667 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 141768 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 146758 просмотра
Актуальное
Facebook
Ракетный комплекс "Панцирь"
Truth Social
M1 Abrams
Шахед-136

Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС в 100 миллиардов евро для Украины

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028–2034 годы, который предусматривает выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Он мотивирует это тем, что бюджет «направляет деньги венгров в Украину» и «уничтожает венгерских фермеров».

Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС в 100 миллиардов евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, вновь выступил с угрозами в адрес Европейского Союза. Он заявил, что будет голосовать против бюджета ЕС на 2028–2034 годы, в котором предусмотрено выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Орбана в социальной сети Facebook.  

Детали

Виктор Орбан заявил, что не поддержит бюджет Евросоюза, поскольку этот бюджет "направляет деньги венгров в Украину" и уничтожает венгерских фермеров.

Я никогда не приму ни одного бюджета ЕС, который отправляет деньги венгров в Украину. Я никогда не приму бюджет ЕС, который уничтожает венгерских фермеров

- написал венгерский чиновник.

Кроме того, он выразил опасения, что новый бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим причитающееся нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя в отношении войны, иммиграции и гендерного равенства

- говорится в сообщении Орбана.

"Будет хорошо, если и в Брюсселе выучат: венгерский ответ никогда", - подытожил премьер-министр Венгрии.

Напомним

16 июля Европейская комиссия представила предложение по бюджету ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллионов евро. Из этой суммы 100 миллиардов евро планируется выделить для Украины на поддержку восстановления и пути к членству в ЕС.

Франция поддерживает предложение Еврокомиссии по бюджету ЕС на 2028–2034 годы в почти 2 триллиона евро, ссылаясь на угрозы со стороны России. Германия, Австрия, Финляндия, Швеция и Нидерланды считают такие расходы чрезмерными и требуют более экономного подхода.

Орбан не знает, где находится Украина: в МИД решили помочь найти17.07.25, 13:50 • 10726 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Европейская комиссия
Австрия
Европейский Союз
Финляндия
Франция
Швеция
Германия
Нидерланды
Венгрия
Украина
Facebook
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9