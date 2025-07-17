Орбан не знает, где находится Украина: в МИД решили помочь найти
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не знает, что такое Украина и где она находится. В ответ МИД Украины опубликовал координаты страны и ее описание, предоставленное чат-ботом Grok.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не знает, что такое Украина и где она находится. В МИД Украины отреагировали на это заявление и помогли ему "найти" страну, передает УНН.
Детали
Во-первых, нам срочно необходимо прекращение огня и мир. Затем мы должны определить Украину – ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится. В конце концов, как только мир и ясность будут восстановлены, мы сможем заключить долгосрочные соглашения с россией и заложить основу стратегического партнерства с Украиной – такого, которое защитит наш суверенитет и обеспечит будущее Европы. Именно этого мы должны достичь
Представитель МИД Георгий Тихий решил помочь Орбану все же найти Украину и опубликовал ответ чат-бота Маска Grok с координатами Украины в соцсети "Х".
К сведению, Орбан
Украина — суверенное государство в Восточной Европе, получившее независимость в 1991 году после распада СССР. Границы: с россией (восток/северо-восток), беларусью (север), Польшей/Словакией (запад), Венгрией/Румынией/Молдовой (юго-запад), Черное/Азовское море (юг). Столица: Киев. Площадь: 603 628 км². На июль 2025 года россия занимает около 17% территории Украины (Крым, части Донбасса, Херсон, Запорожье), но границы признаны на международном уровне
Дополнение
Орбан заявил, что россия не представляет реальной угрозы для НАТО, поскольку альянс намного сильнее. Он также подчеркнул, что его задача – сохранить Украину не членом НАТО.
Виктор Орбан также заявлял, что его страна "остановила" вступление Украины в Европейский Союз.