Орбан не знает, где находится Украина: в МИД решили помочь найти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не знает, что такое Украина и где она находится. В МИД Украины отреагировали на это заявление и помогли ему "найти" страну, передает УНН.

Во-первых, нам срочно необходимо прекращение огня и мир. Затем мы должны определить Украину – ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится. В конце концов, как только мир и ясность будут восстановлены, мы сможем заключить долгосрочные соглашения с россией и заложить основу стратегического партнерства с Украиной – такого, которое защитит наш суверенитет и обеспечит будущее Европы. Именно этого мы должны достичь