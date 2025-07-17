Орбан не знає, де знаходиться Україна: в МЗС вирішили допомоги знайти
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна і де вона знаходиться. У відповідь МЗС України опублікувало координати країни та її опис, наданий чат-ботом Grok.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна і де вона знаходиться. В МЗС України відреагували на цю заяву та допомогли йому "знайти" країну, передає УНН.
Деталі
По-перше, нам терміново необхідне припинення вогню та мир. Потім ми маємо визначити Україну – її кордони, її населення. Нині ми навіть не знаємо, що таке Україна і де вона знаходиться. Зрештою, як тільки мир і ясність буде відновлено, ми зможемо укласти довгострокові угоди з росією та закласти основу стратегічного партнерства з Україною – такого, яке захистить наш суверенітет та забезпечить майбутнє Європи. Саме цього ми маємо досягти
Речник МЗС Георгій Тихий вирішив допомогти Орбану все ж таки знайти Україну й опублікував відповідь чат-бота Маска Grok з координатами України в соцмережі "Х".
До уваги, Орбан
Україна — суверенна держава у Східній Європі, яка здобула незалежність у 1991 році після розпаду СРСР. Кордони: з росією (схід/північний схід), білоруссю (північ), Польщею/Словаччиною (захід), Угорщиною/Румунією/Молдовою (південний захід), Чорне/Азовське море (південь). Столиця: Київ. Площа: 603 628 км². На липень 2025 року росія займає близько 17% території України (Крим, частини Донбасу, Херсон, Запоріжжя), але кордони визнані на міжнародному рівні
Доповнення
Орбан заявив, що росія не становить реальної загрози для НАТО, оскільки альянс набагато сильніший. Він також наголосив, що його завдання – зберегти Україну не членом НАТО.
Віктор Орбан також заявляв, що його країна "зупинила" вступ України в Європейський Союз.