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Орбан не знає, де знаходиться Україна: в МЗС вирішили допомоги знайти

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна і де вона знаходиться. У відповідь МЗС України опублікувало координати країни та її опис, наданий чат-ботом Grok.

Орбан не знає, де знаходиться Україна: в МЗС вирішили допомоги знайти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна і де вона знаходиться. В МЗС України відреагували на цю заяву та допомогли йому "знайти" країну, передає УНН.

Деталі

По-перше, нам терміново необхідне припинення вогню та мир. Потім ми маємо визначити Україну – її кордони, її населення. Нині ми навіть не знаємо, що таке Україна і де вона знаходиться. Зрештою, як тільки мир і ясність буде відновлено, ми зможемо укласти довгострокові угоди з росією та закласти основу стратегічного партнерства з Україною – такого, яке захистить наш суверенітет та забезпечить майбутнє Європи. Саме цього ми маємо досягти

- заявив Орбан.

Речник МЗС Георгій Тихий вирішив допомогти Орбану все ж таки знайти Україну й опублікував відповідь чат-бота Маска Grok з координатами України в соцмережі "Х".

До уваги, Орбан

 - написав Тихий й опублікував координати України.

Україна — суверенна держава у Східній Європі, яка здобула незалежність у 1991 році після розпаду СРСР. Кордони: з росією (схід/північний схід), білоруссю (північ), Польщею/Словаччиною (захід), Угорщиною/Румунією/Молдовою (південний захід), Чорне/Азовське море (південь). Столиця: Київ. Площа: 603 628 км². На липень 2025 року росія займає близько 17% території України (Крим, частини Донбасу, Херсон, Запоріжжя), але кордони визнані на міжнародному рівні

- йдеться у відповіді Grok.

Доповнення

Орбан заявив, що росія не становить реальної загрози для НАТО, оскільки альянс набагато сильніший. Він також наголосив, що його завдання – зберегти Україну не членом НАТО.

Віктор Орбан також заявляв, що його країна "зупинила" вступ України в Європейський Союз.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Європейський Союз
Україна
Віктор Орбан
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