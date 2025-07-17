Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна і де вона знаходиться. В МЗС України відреагували на цю заяву та допомогли йому "знайти" країну, передає УНН.

Деталі

По-перше, нам терміново необхідне припинення вогню та мир. Потім ми маємо визначити Україну – її кордони, її населення. Нині ми навіть не знаємо, що таке Україна і де вона знаходиться. Зрештою, як тільки мир і ясність буде відновлено, ми зможемо укласти довгострокові угоди з росією та закласти основу стратегічного партнерства з Україною – такого, яке захистить наш суверенітет та забезпечить майбутнє Європи. Саме цього ми маємо досягти - заявив Орбан.

Речник МЗС Георгій Тихий вирішив допомогти Орбану все ж таки знайти Україну й опублікував відповідь чат-бота Маска Grok з координатами України в соцмережі "Х".

До уваги, Орбан - написав Тихий й опублікував координати України.

Україна — суверенна держава у Східній Європі, яка здобула незалежність у 1991 році після розпаду СРСР. Кордони: з росією (схід/північний схід), білоруссю (північ), Польщею/Словаччиною (захід), Угорщиною/Румунією/Молдовою (південний захід), Чорне/Азовське море (південь). Столиця: Київ. Площа: 603 628 км². На липень 2025 року росія займає близько 17% території України (Крим, частини Донбасу, Херсон, Запоріжжя), але кордони визнані на міжнародному рівні - йдеться у відповіді Grok.

Доповнення

Орбан заявив, що росія не становить реальної загрози для НАТО, оскільки альянс набагато сильніший. Він також наголосив, що його завдання – зберегти Україну не членом НАТО.

Віктор Орбан також заявляв, що його країна "зупинила" вступ України в Європейський Союз.