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Франція відстоює бюджет ЄС у 2 трильйони євро на тлі скепсису інших країн

Київ • УНН

 • 2644 перегляди

Франція підтримує пропозицію Єврокомісії щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки у майже 2 трильйони євро, посилаючись на загрози з боку Росії. Німеччина, Австрія, Фінляндія, Швеція та Нідерланди вважають такі витрати надмірними та вимагають ощадливішого підходу.

Франція відстоює бюджет ЄС у 2 трильйони євро на тлі скепсису інших країн

Під час переговорів у Брюсселі міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад виступив на захист амбітної пропозиції Єврокомісії щодо бюджету в майже 2 трильйони євро на 2028–2034 роки. Франція наголошує на потребі сильного та дієздатного ЄС у контексті загроз з боку росії й невизначеності безпекових гарантій США. Натомість Німеччина, Австрія, Фінляндія, Швеція та Нідерланди вважають такі витрати надмірними й вимагають ощадливішого підходу, пише EurActiv, передає УНН.

Деталі

Міністр з європейських справ Європи Франції Бенджамін Хаддад захистив ідею збільшення бюджету ЄС після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумніви щодо пропозиції витратити майже 2 трильйони євро між 2028 і 2034 роками.

Нам потрібен сильний ЄС, який дасть собі засоби для дій

- сказав Хаддад сьогодні в Брюсселі, де міністри проводять свої перші переговори щодо нової пропозиції Європейської комісії.

Хаддад наголосив, що загрози з боку росії та невизначеність щодо американських гарантій безпеки Європі є причинами для підтримки "амбітного" бюджету.

Утім, фінансові амбіції Єврокомісії щодо бюджету на 2028–2034 роки розміром майже 2 трильйони євро натрапили на з боку Німеччини, Австрії, Фінляндії, Швеції та Нідерландів.

Ця пропозиція дуже й дуже далека від нашої австрійської позиції та її схвалення. Спочатку ми закликали до обережного та розумного використання грошей платників податків європейців, а цей проєкт не є ні обережним, ні розумним

- заявила міністр з європейських справ Австрії Клаудія Плакольм.

Це величезна сума - погодився її фінський колега Йоаким Странд, наголосивши, що ЄС має більш ретельно підходити до розподілу спільних коштів.

Фокус правильний, але розмір неправильний. Нам потрібен кращий бюджет, а не більший

- заявила міністр ЄС Швеції Джессіка Розенкранц.

Дискусії точаться і навколо запропонованих нових джерел фінансування. Франція вважає появу нових надходжень "необхідною умовою", тоді як у Німеччині вже розкритикували ідею єдиного корпоративного податку, вважаючи його незаконним. Швеція ще до оприлюднення проєкту негативно оцінила ідею нових зборів на тютюн, назвавши їх "абсолютно неприйнятними".

На цьому тлі міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель звернув увагу на загальну дилему в підході до бюджету: "Я знаю ЄС: кожен хотів би платити менше та отримувати більше, але в певний момент це вже не працює, особливо якщо ми маємо зобов'язання один перед одним, яких потрібно дотримуватися".

Попри напруженість обговорення, Пйотр Серафін залишився задоволений результатами, охарактеризувавши дискусії як "надзвичайно конструктивні, інформативні" та позначені "великою кількістю прагматизму".

Він також нагадав, що ефективне фінансування оборони та конкурентоспроможності можливе саме на рівні ЄС, а збільшення спільного бюджету може допомогти країнам-членам досягти 5% оборонних витрат, які передбачає стандарт НАТО.

Доповнення

Франція та Ірландія виступили категорично проти скорочення сільськогосподарських субсидій ЄС, які, згідно з новою бюджетною пропозицією, можуть зменшитися приблизно на 20% і частково об’єднатися з іншими видами виплат. Міністр Європи Франції Бенджамін Хаддад заявив, що його країна має намір відстоювати кожен євро на підтримку аграріїв.

Своє незадоволення висловив і міністр європейських справ Ірландії Томас Бірн.

Ми не погоджуємося з цим. Ми хочемо сильної та окремої спільної сільськогосподарської політики, яка захищатиме не лише прямі виплати фермерам, але й фінансування розвитку сільських районів

- сказав він.

Чутки про можливе скорочення агросубсидій на 25–30% різко спростував комісар ЄС з питань бюджету Пйотр Серафін.

Фейкові новини. Прямі виплати залишаться на поточному рівні - запевнив комісар, наголосивши, що передбачені на них 300 мільярдів євро - це мінімальний обсяг, а не обмеження

- заявив він.

Угорщина виявила, що Україна може отримати 20% нового бюджету ЄС18.07.25, 14:16 • 4146 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Ірландія
Європейська комісія
НАТО
Австрія
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Фінляндія
Люксембург
Франція
Швеція
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
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