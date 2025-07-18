Во время переговоров в Брюсселе министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад выступил в защиту амбициозного предложения Еврокомиссии по бюджету в почти 2 триллиона евро на 2028–2034 годы. Франция подчеркивает необходимость сильного и дееспособного ЕС в контексте угроз со стороны россии и неопределенности гарантий безопасности США. В то же время Германия, Австрия, Финляндия, Швеция и Нидерланды считают такие расходы чрезмерными и требуют более экономного подхода, пишет EurActiv, передает УНН.

Детали

Министр по европейским делам Европы Франции Бенджамин Хаддад защитил идею увеличения бюджета ЕС после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения относительно предложения потратить почти 2 триллиона евро между 2028 и 2034 годами.

Нам нужен сильный ЕС, который даст себе средства для действий - сказал Хаддад сегодня в Брюсселе, где министры проводят свои первые переговоры по новому предложению Европейской комиссии.

Хаддад подчеркнул, что угрозы со стороны россии и неопределенность относительно американских гарантий безопасности Европе являются причинами для поддержки "амбициозного" бюджета.

Впрочем, финансовые амбиции Еврокомиссии по бюджету на 2028–2034 годы размером почти 2 триллиона евро натолкнулись на сопротивление со стороны Германии, Австрии, Финляндии, Швеции и Нидерландов.

Это предложение очень и очень далеко от нашей австрийской позиции и ее одобрения. Сначала мы призывали к осторожному и разумному использованию денег налогоплательщиков европейцев, а этот проект не является ни осторожным, ни разумным - заявила министр по европейским делам Австрии Клаудия Плакольм.

Это огромная сумма - согласился ее финский коллега Йоаким Странд, подчеркнув, что ЕС должен более тщательно подходить к распределению общих средств.

Фокус правильный, но размер неправильный. Нам нужен лучший бюджет, а не больший - заявила министр ЕС Швеции Джессика Розенкранц.

Дискуссии ведутся и вокруг предложенных новых источников финансирования. Франция считает появление новых поступлений "необходимым условием", тогда как в Германии уже раскритиковали идею единого корпоративного налога, считая его незаконным. Швеция еще до обнародования проекта негативно оценила идею новых сборов на табак, назвав их "абсолютно неприемлемыми".

На этом фоне министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель обратил внимание на общую дилемму в подходе к бюджету: "Я знаю ЕС: каждый хотел бы платить меньше и получать больше, но в определенный момент это уже не работает, особенно если мы имеем обязательства друг перед другом, которых нужно придерживаться".

Несмотря на напряженность обсуждения, Петр Серафин остался доволен результатами, охарактеризовав дискуссии как "чрезвычайно конструктивные, информативные" и отмеченные "большим количеством прагматизма".

Он также напомнил, что эффективное финансирование обороны и конкурентоспособности возможно именно на уровне ЕС, а увеличение общего бюджета может помочь странам-членам достичь 5% оборонных расходов, которые предусматривает стандарт НАТО.

Дополнение

Франция и Ирландия выступили категорически против сокращения сельскохозяйственных субсидий ЕС, которые, согласно новому бюджетному предложению, могут уменьшиться примерно на 20% и частично объединиться с другими видами выплат. Министр Европы Франции Бенджамин Хаддад заявил, что его страна намерена отстаивать каждый евро на поддержку аграриев.

Свое недовольство выразил и министр европейских дел Ирландии Томас Бирн.

Мы не согласны с этим. Мы хотим сильной и отдельной общей сельскохозяйственной политики, которая будет защищать не только прямые выплаты фермерам, но и финансирование развития сельских районов - сказал он.

Слухи о возможном сокращении агросубсидий на 25–30% резко опроверг комиссар ЕС по вопросам бюджета Петр Серафин.

Фейковые новости. Прямые выплаты останутся на текущем уровне - заверил комиссар, подчеркнув, что предусмотренные на них 300 миллиардов евро - это минимальный объем, а не ограничение - заявил он.

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