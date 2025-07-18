Венгрия обнаружила, что Украина может получить 20% нового бюджета ЕС
Киев • УНН
Венгрия проанализировала предложение Еврокомиссии по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, заявив, что Украина может получить около 20% средств. Министр Венгрии по делам Европы Янош Бок назвал это нерациональным.
В Будапеште изучили предложение Европейской комиссии по новому бюджету на 2028-2034 годы и жалуются, что в контексте «судьбы» Украины — это якобы нерационально.
Передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
В Венгрии провели предварительный анализ и сделали вывод, что в рамках нового бюджета на 2028-2034 годы этого предложения Украина получит около 20 процентов бюджета ЕС. То есть не только средства из Фонда Украины.
Это означает, что каждый пятый евро в бюджете прямо или косвенно окажется в Украине. Я не думаю, что это рационально
Пояснения по расчетам
Правительство Венгрии пришло к выводам, что, помимо 100 миллиардов евро из Фонда Украины, Киев будет пользоваться Европейским фондом мира.
Сумма этого фонда уже удвоена до 31 млрд евро.
Большая часть этих средств пойдет в Украину
Но Венгрия блокирует этот фонд. Впрочем, здесь у профильного министра из Венгрии есть ответ: Бок заявил, что здесь, мол, речь идет не о практике, а «о предложении Еврокомиссии».
Справка
Согласно расчетам Будапешта, бюджет на оборонную промышленность увеличен в пять раз, при этом одна из его главных целей — поддержка Украины и украинской оборонной промышленности.
Большая часть и этих денег тоже пойдет в Украину, - подчеркнул чиновник.
Он также отметил, что позволяет Внешнеполитический фонд ЕС Global Europe
Фонд позволяет финансировать проблемы, связанные с Украиной.
Предполагается создание дополнительной кредитной линии, которая, по сути, является неограниченной возможностью с точки зрения финансирования Украины с помощью кредитов
Напомним
Еврокомиссия планирует увеличить бюджет ЕС до €1,717 трлн на следующие 7 лет, из которых €88 млрд могут быть выделены на поддержку Украины.
ЕС намерен выделить:
- 522 миллиарда евро на «конкурентоспособность, процветание и безопасность;
- 190 миллиардов евро на «Глобальную Европу», что включает помощь развитию и помощь соседним странам;
- 107 миллиардов евро на фонд, который покрывает зарплаты сотрудников ЕС;
- 88 миллиардов евро на фонд для помощи Украине
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