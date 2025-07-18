Венгрия обнаружила, что Украина может получить 20% нового бюджета ЕС

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
10:40 • 31364 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
08:28 • 30916 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф
07:05 • 69359 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
05:41 • 72794 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 261680 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 174002 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 139154 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
17 июля, 10:24 • 135864 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 113774 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 512938 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.3м/с
74%
746мм
Популярные новости
Немецкие политики призывают взять под надзор спецслужб партию "подруги путина"18 июля, 01:34 • 69036 просмотра
Оккупанты получили миллионы долларов от продажи отобранного украинского имущества в Крыму - ISW18 июля, 02:05 • 82156 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: возникли пожары, есть разрушения и раненый18 июля, 02:58 • 92863 просмотра
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата05:33 • 62392 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
07:08 • 38682 просмотра
публикации
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира10:40 • 31417 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 261726 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 197992 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17 июля, 12:17 • 208198 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 390700 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Роберт Фицо
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 76324 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 86333 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 201304 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 261121 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 273196 просмотра
Актуальное
Северный поток
Шахед-136
Дассо Мираж 2000
FAB-250
Нефть марки Brent

Венгрия обнаружила, что Украина может получить 20% нового бюджета ЕС

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Венгрия проанализировала предложение Еврокомиссии по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, заявив, что Украина может получить около 20% средств. Министр Венгрии по делам Европы Янош Бок назвал это нерациональным.

Венгрия обнаружила, что Украина может получить 20% нового бюджета ЕС

В Будапеште изучили предложение Европейской комиссии по новому бюджету на 2028-2034 годы и жалуются, что в контексте «судьбы» Украины — это якобы нерационально.

Передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

В Венгрии провели предварительный анализ и сделали вывод, что в рамках нового бюджета на 2028-2034 годы этого предложения Украина получит около 20 процентов бюджета ЕС. То есть не только средства из Фонда Украины.

Это означает, что каждый пятый евро в бюджете прямо или косвенно окажется в Украине. Я не думаю, что это рационально

- подчеркнул министр Венгрии по делам Европы Янош Бок.

Пояснения по расчетам

Правительство Венгрии пришло к выводам, что, помимо 100 миллиардов евро из Фонда Украины, Киев будет пользоваться Европейским фондом мира.

Сумма этого фонда уже удвоена до 31 млрд евро.

Большая часть этих средств пойдет в Украину

- недовольно сетуют в Будапеште

Но Венгрия блокирует этот фонд. Впрочем, здесь у профильного министра из Венгрии есть ответ: Бок заявил, что здесь, мол, речь идет не о практике, а «о предложении Еврокомиссии».

Справка

Согласно расчетам Будапешта, бюджет на оборонную промышленность увеличен в пять раз, при этом одна из его главных целей — поддержка Украины и украинской оборонной промышленности.

Большая часть и этих денег тоже пойдет в Украину, - подчеркнул чиновник. 

Он также отметил, что позволяет Внешнеполитический фонд ЕС Global Europe   

Фонд позволяет финансировать проблемы, связанные с Украиной.

Предполагается создание дополнительной кредитной линии, которая, по сути, является неограниченной возможностью с точки зрения финансирования Украины с помощью кредитов

 - утверждает министр Венгрии по делам Европы Янош Бок

Напомним

Еврокомиссия планирует увеличить бюджет ЕС до €1,717 трлн на следующие 7 лет, из которых €88 млрд могут быть выделены на поддержку Украины.

ЕС намерен выделить:

  • 522 миллиарда евро на «конкурентоспособность, процветание и безопасность;
    • 190 миллиардов евро на «Глобальную Европу», что включает помощь развитию и помощь соседним странам;
      • 107 миллиардов евро на фонд, который покрывает зарплаты сотрудников ЕС;
        • 88 миллиардов евро на фонд для помощи Украине

          Орбан не знает, где находится Украина: в МИД решили помочь найти17.07.25, 14:50 • 10025 просмотров

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          политикаНовости Мира
          Немецкая волна
          Европейская комиссия
          Европейский Союз
          Венгрия
          Будапешт
          Украина
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9