Венгрия обнаружила, что Украина может получить 20% нового бюджета ЕС

В Будапеште изучили предложение Европейской комиссии по новому бюджету на 2028-2034 годы и жалуются, что в контексте «судьбы» Украины — это якобы нерационально.

Передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

В Венгрии провели предварительный анализ и сделали вывод, что в рамках нового бюджета на 2028-2034 годы этого предложения Украина получит около 20 процентов бюджета ЕС. То есть не только средства из Фонда Украины.

Это означает, что каждый пятый евро в бюджете прямо или косвенно окажется в Украине. Я не думаю, что это рационально - подчеркнул министр Венгрии по делам Европы Янош Бок.

Пояснения по расчетам

Правительство Венгрии пришло к выводам, что, помимо 100 миллиардов евро из Фонда Украины, Киев будет пользоваться Европейским фондом мира.

Сумма этого фонда уже удвоена до 31 млрд евро.

Большая часть этих средств пойдет в Украину - недовольно сетуют в Будапеште

Но Венгрия блокирует этот фонд. Впрочем, здесь у профильного министра из Венгрии есть ответ: Бок заявил, что здесь, мол, речь идет не о практике, а «о предложении Еврокомиссии».

Справка

Согласно расчетам Будапешта, бюджет на оборонную промышленность увеличен в пять раз, при этом одна из его главных целей — поддержка Украины и украинской оборонной промышленности.

Большая часть и этих денег тоже пойдет в Украину, - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что позволяет Внешнеполитический фонд ЕС Global Europe

Фонд позволяет финансировать проблемы, связанные с Украиной.

Предполагается создание дополнительной кредитной линии, которая, по сути, является неограниченной возможностью с точки зрения финансирования Украины с помощью кредитов - утверждает министр Венгрии по делам Европы Янош Бок

Напомним

Еврокомиссия планирует увеличить бюджет ЕС до €1,717 трлн на следующие 7 лет, из которых €88 млрд могут быть выделены на поддержку Украины.

ЕС намерен выделить:

522 миллиарда евро на «конкурентоспособность, процветание и безопасность;

190 миллиардов евро на «Глобальную Европу», что включает помощь развитию и помощь соседним странам;

107 миллиардов евро на фонд, который покрывает зарплаты сотрудников ЕС;

88 миллиардов евро на фонд для помощи Украине

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